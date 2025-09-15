Gia Lai giành 1 huy chương đồng tại Giải Vô địch vovinam quốc gia

(GLO)- Chiều 15-9, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) thông tin: Vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long đã giành được 1 huy chương đồng tại Giải Vô địch vovinam quốc gia năm 2025.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 16-9, do Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức.

Vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long (trái) đã mang về huy chương đồng cho đoàn Gia Lai. Ảnh: Thiên Bình

Giải quy tụ gần 350 vận động viên đến từ 22 tỉnh, thành, ngành có phong trào vovinam phát triển mạnh trên toàn quốc.

Đoàn Gia Lai có 2 vận động viên tham gia tranh tài, trong đó, vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long (SN 2008) đã giành được 1 huy chương đồng ở hạng cân 45 kg nam, nội dung đối kháng.

Được biết, Long là vận động viên trẻ sáng giá của vovinam Gia Lai. Em từng giành huy chương vàng 3 năm liền tại Giải Vô địch trẻ vovinam quốc gia.