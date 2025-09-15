Gia Lai giành 1 huy chương đồng tại Giải Vô địch vovinam quốc gia

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 16-9, do Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức.
Giải quy tụ gần 350 vận động viên đến từ 22 tỉnh, thành, ngành có phong trào vovinam phát triển mạnh trên toàn quốc.
Đoàn Gia Lai có 2 vận động viên tham gia tranh tài, trong đó, vận động viên Nguyễn Xuân Tuấn Long (SN 2008) đã giành được 1 huy chương đồng ở hạng cân 45 kg nam, nội dung đối kháng.
Được biết, Long là vận động viên trẻ sáng giá của vovinam Gia Lai. Em từng giành huy chương vàng 3 năm liền tại Giải Vô địch trẻ vovinam quốc gia.