“Ngày chạy Olympic” lan tỏa tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe

(GLO)- Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước, ngày 22-3, tại nhiều địa phương ở Gia Lai, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 diễn ra rộn ràng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Không chỉ là hoạt động thể dục thể thao, sự kiện còn lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đây là hoạt động trọng tâm trong kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh, với mục tiêu hằng năm trên 90% xã, phường tổ chức hưởng ứng. Điểm nhấn năm nay là thông điệp “Vì an ninh Tổ quốc”, khẳng định vai trò của thể lực, sức khỏe trong xây dựng và bảo vệ quê hương trong tình hình mới.

Ngay từ sáng sớm 22-3, tại nhiều địa phương, người dân có mặt từ sớm để tham gia lễ phát động và chạy hưởng ứng trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Tại phường Pleiku, khu vực bờ kè - Phố đêm Chợ Nhỏ trở thành điểm hội tụ của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân, tạo nên một “đường chạy cộng đồng” đầy sức sống.

Đông đảo người dân phường Pleiku tham gia chạy đồng hành, tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày chạy Olympic. Ảnh: Minh Chí

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường Pleiku có nhiều chuyển biến tích cực. Các không gian công cộng như Quảng trường Đại Đoàn Kết, công viên - bờ kè suối Hội Phú… dần trở thành điểm luyện tập quen thuộc, thu hút đông đảo người dân tham gia hằng ngày.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm người đã tham gia chạy đồng hành quanh khu vực bờ kè Phố đêm Chợ Nhỏ. Những bước chạy đều nhịp, tiếng cười rộn ràng cùng tinh thần hào hứng đã tạo nên hình ảnh đẹp về một cộng đồng khỏe mạnh, năng động.

Lãnh đạo phường Pleiku tham gia chạy bộ, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Ảnh: Minh Chí

Ông Bùi Xuân Đồng (tổ dân phố 7 Hội Thương, phường Pleiku) phấn khởi chia sẻ: “Bản thân tôi ngày nào cũng đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Tôi thấy việc tổ chức Ngày chạy Olympic rất ý nghĩa, tạo không khí hào hứng và tiếp thêm động lực để mọi người tích cực rèn luyện sức khỏe”.

Ngày chạy Olympic năm nay thu hút đông đảo người dân tham gia ở nhiều địa phương. Tại phường Bình Định, UBND phường tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2026 thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia chạy hưởng ứng, với cự ly 1,5 km qua các tuyến đường chính. Tại xã Ia Hiao, có hơn 600 người tham gia chạy đồng hành

Người dân xã Ia Hiao tham gia chạy đồng hành, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Ayun Pa, hơn 1.000 người tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic; trong đó có nhiều người cao tuổi vẫn duy trì tập luyện mỗi ngày. Theo bà Trần Thị Hòa (87 tuổi, phường Ayun Pa), sự kiện là dịp để mọi người cùng nhắc nhở nhau duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao để luôn khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.