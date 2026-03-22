Hơn 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Sáng 22-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, với 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tại Gia Lai, tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Gia Lai thu hút sự tham gia của hơn 3.000 người, gồm lãnh đạo các cấp, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ, người lao động.

Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước… Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự Tôi, ngày nào Tôi cũng tập”.

Trải qua 80 năm, đó luôn là kim chỉ nam cho công tác thể dục, thể thao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình. Ảnh: H.V



Tại chương trình, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh: “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu sắc với niềm tin vì một Việt Nam mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu tại điểm xuất phát. Ản﻿h: H.V

Đại tá Ngô Cự Vinh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao; xây dựng nếp sống lành mạnh, tích cực rèn luyện sức khỏe.

Mỗi người dân hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần duy trì và phát triển các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.