Gian lận thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, không phải bệnh thành tích

(GLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc, phân công rõ ràng; đồng thời khẳng định gian lận thi cử là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm, không phải là bệnh thành tích.

Tại hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tổ chức ngày 29-10 tại TP. Đà Nẵng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dành nhiều thời gian đề cập đến vụ việc sai phạm trong tổ chức thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời yêu cầu ngành Giáo dục nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng bản chất vụ việc và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Trường Trung/TTO

Theo Thứ trưởng, kết luận điều tra của cơ quan Công an cho thấy hành vi vi phạm tại điểm thi này có tổ chức, có sự bàn bạc, phân công rõ ràng và có chủ đích.

Đây là sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT và niềm tin của xã hội đối với tính công bằng, khách quan trong giáo dục.

Đáng chú ý, ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh không thể tiếp tục lấy lý do bệnh thành tích để giải thích cho những hành vi cố tình vi phạm quy chế thi; đồng thời khẳng định đây là vi phạm pháp luật, không phải bệnh thành tích, phải bị xử lý nghiêm.

Thứ trưởng nhấn mạnh quan điểm của Bộ GD&ĐT là không dung thứ đối với những người được Đảng, Nhà nước đào tạo, có trình độ, có chức vụ, được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi nhưng cố tình vi phạm. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh và ngăn ngừa những trường hợp tương tự trong tương lai.

Từ vụ việc tại Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu toàn ngành rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tổ chức, giám sát và bảo đảm an toàn cho các kỳ thi. Các địa phương cần rà soát những hạn chế trong khâu tập huấn, thanh tra, kiểm tra; đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Tùng/LĐO

Theo ông Thưởng, dù máy móc và công nghệ ngày càng hiện đại, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Khi những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng, khách quan lại cố tình thực hiện hành vi gian lận, việc phát hiện và ngăn chặn sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, cần chú trọng quản trị con người, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 tuyệt đối không được để lặp lại những sai phạm tương tự. Các đơn vị tổ chức thi phải chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường kiểm soát ở những khâu trọng yếu và thực hiện nghiêm quy chế thi.