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Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

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(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Tổ hợp dự án do Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai triển khai, gồm: dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng. Lễ khởi công tổ hợp dự án được tổ chức vào sáng cùng ngày.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó.

Tại công trường, đồng chí Thái Đại Ngọc đã nghe ông Lưu Ba - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Muyuan Việt Nam và bà Lê Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai dự án.

Đại diện doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xây dựng và khánh thành tổ hợp trong vòng 12 tháng.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) động viên nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đánh giá cao ý nghĩa của dự án, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Tổ hợp khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí đặc biệt đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp, trong đó nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn được tái sử dụng phục vụ tưới cây cho người dân.

Cùng với đó, việc liên kết với người dân trồng mì, bắp và thu mua sản phẩm làm nguyên liệu cho nhà máy sẽ góp phần phát triển vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi sản xuất gắn với sinh kế tại địa phương.

Để dự án phát huy hiệu quả, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND xã Pờ Tó phối hợp quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu mì, ngô; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với người dân.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ về giao thông, cấp nước và các hạ tầng thiết yếu; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường theo dõi, giám sát giá vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu xây dựng tăng cao để nâng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ các công trình trên địa bàn.

Đối với nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thực hiện nghiêm các cam kết, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng công trình và các yêu cầu về bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa tổ hợp vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế và lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.

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