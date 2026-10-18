Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hợp tác với đối tác Trung Quốc trong điều trị ung thư

(GLO)- Ngày 18-10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Fosun Health Technology (Shenzhen) Co., Ltd (Fosun Health, Trung Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyên môn y khoa, đào tạo, hội chẩn từ xa và hỗ trợ điều trị, tập trung vào lĩnh vực ung thư.

Theo thỏa thuận, ông Phạm Văn Học - Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và ông Shen Yun - CEO Fosun Health - Giám đốc Chiến lược (CSO), Tổng Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác.

Đại diện 2 đơn vị ký kết hợp tác. Ảnh: Như Nguyện

Một trong những nội dung trọng tâm là triển khai hoạt động y tế từ xa (telemedicine), đặc biệt là hội chẩn trực tuyến đối với các trường hợp mắc ung thư. Qua đó, đội ngũ bác sĩ hai bên có thể trao đổi thông tin, phân tích tình trạng bệnh và đưa ra ý kiến tư vấn về chẩn đoán, phương án điều trị.

Bên cạnh hội chẩn, hai đơn vị phối hợp tư vấn trước điều trị, hỗ trợ người bệnh hoàn thiện hồ sơ y khoa, trao đổi chuyên môn trong quá trình điều trị và tư vấn theo dõi sau điều trị. Các hoạt động hội chẩn mang tính chất tham vấn chuyên môn, không thay thế quyết định điều trị của cơ sở y tế trực tiếp chịu trách nhiệm chăm sóc người bệnh.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục thực hiện các dịch vụ chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động được cấp phép như chẩn đoán hình ảnh bằng CT 128, MRI 1.5 Tesla, nội soi tiêu hóa, xét nghiệm và các kỹ thuật cận lâm sàng. Sau khi người bệnh hoàn thành quá trình điều trị tại cơ sở thuộc Fosun Health, Bệnh viện cũng phối hợp theo dõi, chăm sóc tại địa phương. Qua hợp tác, người bệnh tại Gia Lai và khu vực có thêm cơ hội tiếp cận chuyên gia, tham khảo ý kiến chuyên môn và tìm kiếm phương án điều trị phù hợp.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Như Nguyện

Ở chiều ngược lại, các bệnh viện và cơ sở y tế thuộc hệ thống Fosun Health sẽ tiếp nhận, khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh theo chức năng, năng lực chuyên môn và phạm vi hoạt động được cấp phép. Các phương pháp có thể bao gồm phẫu thuật, điều trị nội khoa, xạ trị, can thiệp, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và điều trị cá thể hóa theo chỉ định chuyên môn.

Đối với người bệnh có nhu cầu điều trị tại các cơ sở thuộc Fosun Health, phía đối tác có thể hỗ trợ đưa đón sân bay, phiên dịch tiếng Việt tại bệnh viện và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhập viện, hồ sơ y tế, hồ sơ hành chính, thị thực phục vụ khám, chữa bệnh (nếu có).

Ngoài hỗ trợ điều trị, hai bên còn hướng đến tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo, trao đổi chuyên gia và triển khai các chương trình truyền thông y khoa. Qua đó, đội ngũ y, bác sĩ có điều kiện cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh.

Việc hợp tác được kỳ vọng tạo thêm kênh tham vấn chuyên môn đối với các trường hợp bệnh phức tạp, nhất là bệnh ung thư; đồng thời góp phần duy trì tính liên tục trong chăm sóc người bệnh trước, trong và sau điều trị. Việc tiếp nhận, điều trị tại các cơ sở thuộc Fosun Health được thực hiện trên cơ sở tư vấn, đánh giá chuyên môn và nguyện vọng tự nguyện của người bệnh.

Lễ ký kết có sự tham gia của lãnh đạo hai đơn vị và các đông đảo cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo thỏa thuận, các chương trình hợp tác cụ thể sẽ được triển khai theo kế hoạch hoặc phụ lục riêng do hai bên thống nhất bằng văn bản. Hoạt động hợp tác tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, không độc quyền; đồng thời bảo mật thông tin y khoa, hồ sơ bệnh nhân và dữ liệu cá nhân. Thỏa thuận có thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký và có thể được gia hạn theo thống nhất của hai bên.

Tập đoàn Fosun thành lập năm 1992, có trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc; còn Fosun Health (công ty con) thành lập vào năm 2010. Fosun Health là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ y tế, phát triển mô hình kết hợp giữa khám, chữa bệnh trực tiếp và dịch vụ y tế trực tuyến. Đến nay, hoạt động kinh doanh của tập đoàn trải rộng tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Fosun Health xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng 100 tập đoàn bệnh viện tư nhân Trung Quốc năm 2024. Bệnh viện Foshan Fosun Chancheng Hospital trực thuộc hệ thống này cũng được giới thiệu là đứng đầu toàn quốc trong nhóm bệnh viện đơn lẻ thuộc hệ thống y tế tư nhân trong giai đoạn 2018-2024. Tập đoàn đã được vinh danh với giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ ung bướu của năm tại Châu Á - Thái Bình Dương".