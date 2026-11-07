Kết nối logistics cao nguyên, vươn xa chuỗi cung ứng toàn cầu

Diễn đàn là không gian để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối thoại, chia sẻ sáng kiến và thúc đẩy hợp tác phát triển ngành logistics.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Tham dự diễn đàn, về phía lãnh đạo Chính phủ có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Danh Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Định hướng chiến lược và bài toán liên kết vùng

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết: Diễn đàn năm nay diễn ra sau 1 năm kể từ thời điểm Thủ tướng ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9-10-2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu chào mừng tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hân

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia đã xác lập những định hướng, nhiệm vụ lớn; yêu cầu lúc này là tổ chức thực hiện hiệu quả và tạo chuyển biến mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại lâu nay của ngành logistics là kết nối giữa vùng sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và trung tâm phân phối có nơi chưa đồng bộ; năng lực cung cấp dịch vụ tích hợp của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; dữ liệu còn phân tán; việc xử lý vướng mắc liên ngành có lúc chưa kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hân

Với Bộ Công Thương, trách nhiệm là chủ động rà soát, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền và phối hợp đến cùng đối với những vấn đề cần nhiều cơ quan tham gia. Mỗi kiến nghị phải được xem xét trên cơ sở thực tiễn, quy định pháp luật và tác động đối với doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, chủ đề của diễn đàn đặt ra yêu cầu rất cụ thể kết nối nguồn hàng của khu vực cao nguyên với hệ thống cảng biển, trung tâm sản xuất, phân phối và thị trường quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hân

Trong đó, đối với Gia Lai, không gian từ vùng nguyên liệu phía Tây đến cửa ngõ biển Quy Nhơn tạo điều kiện để phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Cơ hội đó cần được hiện thực hóa bằng dịch vụ phù hợp với đặc điểm hàng hóa và nhu cầu của người mua.

Đây cũng là bài toán chung của nhiều vùng kinh tế trong cả nước. Một tuyến đường được cải thiện cần đi cùng khả năng gom hàng, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường; một trung tâm logistics cần gắn với nguồn hàng và phương án khai thác có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại Qúi Phước tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hân

Người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ phải có cơ hội tham gia những chuỗi liên kết đó. Kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia và các thị trường khác cần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, phù hợp với các cam kết quốc tế và khả năng tổ chức thực hiện.

Dưới góc độ địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, với không gian phát triển rộng mở, kết nối cao nguyên với duyên hải, kết nối vùng nguyên liệu và các trung tâm sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế.

Trao bản ghi nhớ hợp tác giữa các hiệp hội tại diễn đàn. Ảnh Nguyễn Hân

Đây không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư mà còn là cơ hội quan trọng để tỉnh nhận diện rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong mạng lưới logistics quốc gia; tìm kiếm những hướng liên kết mới và từng bước chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Gia Lai hiện có hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu; hàng hóa đã có mặt tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD/năm.

Cùng với thế mạnh nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và kinh tế biển, Gia Lai có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, 2 sân bay Phù Cát và Pleiku, có Cảng Quy Nhơn và dự án Cảng Phù Mỹ đang được triển khai, có cao tốc Bắc - Nam đi qua và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được hình thành…

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hân

“Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ những lợi thế đó, cần tiếp tục cải thiện kết nối hạ tầng, tổ chức hiệu quả vận tải đa phương thức, phát triển dịch vụ kho bãi, bảo quản, logistics lạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ xuất khẩu” - Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhìn nhận.

Hành động quyết liệt để khơi thông nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với tiêu dùng, thị trường trong nước với thị trường quốc tế.

Logistics thông suốt, hiệu quả giúp giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, mở rộng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, tính tự chủ của nền kinh tế.

Do đó, đầu tư cho logistics chính là đầu tư cho năng lực phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, ngành logistics Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo thông tin công bố năm 2026, ngành tăng trưởng khoảng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,55 tỷ USD, tháng 10 xuất siêu lớn đạt 7,31 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,7%; vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tăng lần lượt 16,7% và 15,5% về vận chuyển. Quy mô này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn với đối với dịch vụ logistics.

Cùng với đó, sự phát triển đột phá của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dư địa phát triển ngành logistics Việt Nam ngày càng mở rộng. Trong 10 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên toàn quốc...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra năng lực logistics còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Cụ thể, chi phí logistics của nền kinh tế còn cao tương đương 16-17% GDP, trong khi mức bình quân thế giới khoảng 10-12%, làm tăng giá thành hàng hóa, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Năng lực tổ chức, kết nối và vận hành chuỗi cung ứng còn hạn chế. Kết nối giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp, trung tâm logistics với cảng, ga, cửa khẩu chưa đồng bộ; kết nối logistics quốc tế còn hạn chế, khả năng tiếp cận trực tiếp các thị trường chưa cao.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, các hạn chế này đến từ 4 nguyên nhân chính là điều phối phát triển logistics còn phân tán; kết nối hạ tầng chưa đồng bộ với tổ chức luồng hàng; thủ tục hành chính và dữ liệu chưa liên thông; doanh nghiệp logistics Việt Nam còn hạn chế về năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói và tiếp cận khách hàng quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Quy mô thương mại ngày càng lớn và khát vọng phát triển đất nước đang mở ra cơ hội mới cho logistics Việt Nam.

Do đó, để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, biến lợi thế thành giá trị gia tăng, để thành quả phát triển đến với người dân, doanh nghiệp, chúng ta phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn; tháo gỡ đến cùng từng điểm nghẽn, khơi thông từng nguồn lực, hiện thực hóa từng cam kết bằng kết quả cụ thể để giảm chi phí logistics.

“Chính phủ cam kết tiếp tục xử lý kịp thời, thực chất kiến nghị của doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp logistics nói riêng” - Phó thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp logistics, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia và các tổ chức quốc tế đã trình bày các tham luận: Xu hướng phát triển logistics thông minh và những cơ hội ngành logistics Việt Nam cần nắm bắt; Kết nối logistics Campuchia - Lào - Việt Nam cùng tiến ra thị trường thế giới; Hoàn thiện thể chế, khơi thông kết nối logistics liên vùng và xuyên biên giới…