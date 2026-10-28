Mỹ - Cuba tranh luận gay gắt tại Liên hợp quốc trước giờ bỏ phiếu về cấm vận

(GLO)- Căng thẳng Mỹ - Cuba tại Liên hợp quốc gia tăng sau cuộc tranh luận ngày 27-10, ngay trước cuộc bỏ phiếu diễn ra khoảng 21 giờ ngày 28-10 (theo giờ Việt Nam) về dự thảo Nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Washington đối với La Habana.

Theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27-10, Đại sứ Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã có cuộc đối đáp gay gắt về chính sách cấm vận.

Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Waltz cáo buộc lãnh đạo Cuba hưởng lợi trong khi người dân phải đối mặt với thiếu thốn và khó khăn kinh tế.

Ngoại trưởng Rodríguez bác bỏ những phát biểu này, cho rằng đại diện Mỹ đưa ra thông tin sai lệch và xúc phạm người dân cùng Chính phủ Cuba.

Phái đoàn Cuba nhiều lần phản đối trong lúc Đại sứ Mỹ phát biểu, khiến người chủ trì phiên họp phải can thiệp, nhắc các bên tuân thủ quy định của Đại hội đồng.

Những bất đồng đã bộc lộ từ ngày 19-10, khi Mỹ tổ chức 1 sự kiện tại trụ sở Liên hợp quốc, với sự tham gia của những người bất đồng chính kiến Cuba.

Sau sự kiện, đại diện 2 nước tiếp tục chỉ trích lẫn nhau. Đại sứ Waltz cáo buộc các nhà ngoại giao Cuba gây sức ép với người tham dự.

Đại diện thường trực Cuba Ernesto Soberón Guzmán phản đối chính sách trừng phạt của Washington, cho rằng người dân Cuba đang phải gánh chịu hậu quả.

Ngày 21-10, Ngoại trưởng Rodríguez tiếp tục cáo buộc Mỹ đe dọa từ chối cấp thị thực và áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, kinh tế nhằm khiến các nước thành viên Liên hợp quốc thay đổi lá phiếu.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận về cáo buộc này tại thời điểm hãng tin đăng bài. Trong khi đó, ông Waltz kêu gọi các nước bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết, cho rằng La Habana sử dụng văn kiện để biện minh cho các chính sách trong nước.

Tại phiên thảo luận ngày 27-10, nhiều quốc gia cùng các nhóm như Phong trào Không liên kết, Nhóm 77 và Trung Quốc, ASEAN và Nhóm các nước châu Phi tại Liên hợp quốc bày tỏ ủng hộ Cuba.

Các đại diện phản đối biện pháp cưỡng chế đơn phương, đề cao đối thoại và bày tỏ lo ngại về tác động nhân đạo của lệnh cấm vận.

Báo cáo do Cuba trình bày ước tính thiệt hại kinh tế do chính sách cấm vận trong giai đoạn từ tháng 3-2025 đến tháng 2-2026 lên tới 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước.