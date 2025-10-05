Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 70 nhân sự. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 3.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc trọng thể.

Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Lương Quốc Đoàn… cùng đại biểu các bộ, ngành và địa phương.

Các đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Tại phiên trọng thể sáng nay, nhằm chia sẻ với những mất mát của đồng bào cả nước bị ảnh hưởng bởi bão số 10, đại hội không tổ chức văn nghệ, thay vào đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động, kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, đại hội là dấu mốc lịch sử, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất. Đây cũng là đại hội được cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên rất quan tâm, trông đợi, đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách đổi mới và phát triển mang tính đột phá để kiến tạo tương lai tươi sáng vì một Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đọc diễn văn khai mạc

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đại hội sẽ thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số chủ trương tạo đột phá phát triển, quyết sách chiến lược quan trọng trong 5 năm, 10 năm và 20 năm tới, nhằm xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía bắc; thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc T.Ư.

Tỉnh Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lịch sử với tầm thế và lực, sức mạnh tổng hợp đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình đã mở rộng dư địa, không gian, nguồn lực và tạo động lực phát triển mới với quy mô, tiềm năng lớn hơn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo ra giá trị cộng hưởng vượt trội để Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 70 nhân sự.

Tại quyết định chỉ định Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông Trần Quốc Toản, Trần Quốc Văn, Nguyễn Khắc Thận và Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo Trần Cường (thanhnien.vn)