Vé máy bay 2-9 hạ nhiệt: Chặng nào đang giảm?

(GLO)- Giá vé máy bay dịp Quốc khánh 2-9 năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt so với cùng kỳ năm trước, nhờ nguồn cung tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, mức giá và tỷ lệ đặt chỗ đang phân hóa khá rõ giữa các đường bay; một số chặng du lịch vẫn gần kín chỗ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29-8 đến 2-9. Các hãng hàng không dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế trên những đường bay du lịch nội địa trọng điểm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Những chặng đang có mức giá “mềm” hơn

Đáng chú ý nhất là đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội. Theo khảo sát của VnExpress, giá vé khứ hồi giai đoạn 28-8 đến 2-9 khoảng 4,2 triệu đồng, thấp hơn năm trước ít nhất 800.000 đồng.

Nhóm đường bay đến Phú Quốc cũng ghi nhận mức giảm khá rõ. Giá vé khứ hồi từ TP. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc khoảng 2,6 triệu đồng trong giai đoạn khảo sát; so với cùng kỳ năm trước, các chặng đi Phú Quốc giảm khoảng 2,8-3,5 triệu đồng.

Từ Hà Nội đi Phú Quốc, khảo sát ngày 18-8 cho thấy Vietjet đang có mức giá khoảng 1,9-2,6 triệu đồng/chiều, Vietnam Airlines khoảng 2,6-4,5 triệu đồng, còn Sun PhuQuoc Airways từ khoảng 2,5 triệu đồng/chiều. Nhiều khung giờ vẫn còn vé.

Một số chặng khác cũng có mức giá tương đối dễ lựa chọn. TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang trong ngày đầu kỳ nghỉ khoảng 1,5 triệu đồng/chiều; các chặng từ TP. Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa khoảng 1,6-2,2 triệu đồng/chiều.

Trong khi đó, Dân trí ghi nhận giá vé hiện tại trên một số đường bay du lịch như TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc, Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - Nha Trang vẫn khá mềm, thậm chí một số chuyến mua sát ngày còn có giá dưới 1,3 triệu đồng/chiều. Tuy nhiên, đây là mức khảo sát cho các chuyến bay cận ngày 18-19/8, không phải giá cố định cho kỳ nghỉ 2/9.

Chặng nào vẫn cao, dễ hết vé?

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 29-8, tỷ lệ đặt chỗ trên chặng Hà Nội - Phú Quốc đã đạt 69%, Hà Nội - Đà Nẵng 55%. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh - Tuy Hòa đạt 99%, TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo 98% và Hà Nội - Chu Lai 100%.

Phú Quốc là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ. Ảnh: Phương Vi

Với Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé vẫn ở mức khá cao. Khảo sát của Báo Điện tử Chính phủ cho thấy Vietnam Airlines khoảng 2,2-2,5 triệu đồng/chiều, Vietjet khoảng 1,9-2,3 triệu đồng/chiều trong ngày 29-8.

Riêng VnExpress cho biết, so với cùng kỳ năm trước, chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng gần như không biến động. Giá khứ hồi trong giai đoạn 28-8 đến 2-9 khoảng 3,4 triệu đồng.

Vì sao giá vé có xu hướng giảm?

Theo Cục Hàng không Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính là nguồn cung được tăng mạnh. Ngoài gần 1 triệu ghế trên các đường bay du lịch trọng điểm, năng lực cung ứng trên toàn mạng bay nội địa tăng trung bình hơn 10% so với năm trước.

Các hãng cũng tăng chuyến trên những đường bay có nhu cầu cao. Nhóm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO bổ sung khoảng 60.000 chỗ; Vietjet tăng khoảng 400 chuyến trong giai đoạn phục vụ lễ. Cơ quan quản lý hàng không đồng thời tăng năng lực khai thác tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Một yếu tố khác là các hãng mở rộng khai thác chuyến bay sáng sớm và đêm muộn. Theo Cục Hàng không Việt Nam, những khung giờ này thường có giá thấp hơn giờ đẹp khoảng 30-50%, góp phần kéo mặt bằng giá xuống.

Báo Điện tử Chính phủ cũng ghi nhận từ giữa tháng 8, các hãng đã chủ động mở bán sớm và tăng thêm hàng nghìn chuyến bay phục vụ kỳ nghỉ 2/9.

Hành khách nên lưu ý gì?

Như vậy, “hạ nhiệt” chủ yếu thể hiện ở mặt bằng giá so với cùng kỳ năm trước và việc nguồn cung dồi dào hơn, chứ không có nghĩa vé 2/9 đang rẻ trên tất cả các chặng.

Nếu chưa chốt hành trình, hành khách có thể cân nhắc chuyến sáng sớm, đêm muộn hoặc các giờ bay ít được lựa chọn để có mức giá tốt hơn. Với những chặng có tỷ lệ đặt chỗ từ 98-100% như TP. Hồ Chí Minh - Tuy Hòa, TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo và Hà Nội - Chu Lai, khả năng lựa chọn vé sẽ ngày càng hạn chế khi kỳ nghỉ đến gần.