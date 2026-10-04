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Gia Lai: 120 học sinh tham gia chương trình “Em làm nhà khảo cổ”

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Trong 2 ngày 3 và 4-10, tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê) và Di tích Rộc Tưng (xã Cửu An, tỉnh Gia Lai), Bảo tàng Pleiku tổ chức chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Hành trình về thời tiền sử - Em làm nhà khảo cổ”.

Chương trình có sự tham gia của PGS. TS Bùi Văn Liêm - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam cùng 120 học sinh các trường: Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đức Cơ; Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom; Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai; THPT chuyên Hùng Vương.

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Lễ khai mạc chương trình được tổ chức ngay tại Di tích Rộc Tưng (xã Cửu An). Ảnh: Lam Nguyên

Đây là chương trình trong khuôn khổ nhiệm vụ “Triển khai các chương trình giáo dục di sản văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, chú trọng kết hợp với hệ thống cơ sở giáo dục các cấp”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Trong hành trình quay ngược thời tiền sử, học sinh trải qua 3 phần hoạt động: Tham quan, khám phá trưng bày Rộc Tưng - Gò Đá; Theo dấu người xưa; Trải nghiệm “Em làm nhà khảo cổ” và “Em làm người tiền sử”. Đặc biệt, tại sự kiện có hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia khảo cổ kinh nghiệm.

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Các em học sinh tham quan Nhà bảo tồn Di tích khảo cổ sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng 4. Ảnh: Lam Nguyên
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Các nhà khảo cổ nhí trải nghiệm tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Thông qua chương trình, học sinh được trực tiếp tiếp cận không gian di tích khảo cổ và thực hành một số thao tác mô phỏng hoạt động của nhà khảo cổ học, qua đó hiểu rõ những giá trị nổi bật của Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá.

Các em còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy khoa học và khả năng thuyết trình; khơi dậy niềm tự hào về lịch sử vùng đất Gia Lai và ý thức bảo vệ di sản văn hóa.

Chương trình cũng góp phần đổi mới phương thức hoạt động của bảo tàng theo hướng chuyển từ hình thức tham quan đơn thuần sang nghe - xem - thực hành - trải nghiệm - tương tác.

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