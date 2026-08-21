Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Phường Quy Nhơn ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Tháng nghe dân nói” và ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7”.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban công tác Mặt trận 22 tổ dân phố trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7” nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận; đồng thời tạo thêm kênh thuận tiện để người dân gửi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, chỉnh trang đô thị, môi trường, giao thông, thủ tục hành chính, an sinh xã hội...

1787313806900-1828044050085666403-1828044050085666403-e629dcdd5a7bba3e7c521c99ecc6a9cf.jpg
Thông qua mã QR và biểu mẫu góp ý trực tuyến, người dân có thể gửi phản ánh nhanh chóng, thuận tiện. Ảnh: Đ.Y

Thông qua mã QR và biểu mẫu góp ý trực tuyến, người dân có thể gửi phản ánh nhanh chóng, thuận tiện. Các ý kiến sau khi tiếp nhận sẽ được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xử lý và thông tin kết quả đến người dân.

1787313839073-1828044050085666403-1828044050085666403-2624f6bbd06a6ede3409e6d473b22238.jpg
Ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử-Mặt trận lắng nghe 24/7”. Ảnh: Đ.Y

Việc triển khai “Tháng nghe dân nói” và ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7” góp phần phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của người dân, hướng đến xây dựng phường Quy Nhơn văn minh, hiện đại, an toàn, hạnh phúc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lãnh đạo phường Quy Nhơn thăm, chúc mừng Công an phường Quy Nhơn.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn thăm, chúc mừng Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 18-8, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Quy Nhơn.

Có thể bạn quan tâm

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Đời sống

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

Đời sống

(GLO)- Từ cuối tháng 7, nhiều trường học vùng sâu trong tỉnh tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Qua những giờ học, các em được làm quen với chữ cái, rèn kỹ năng giao tiếp, tạo tâm thế tự tin trước năm học mới.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật 15 lần hiến máu cứu người

Trung tá Công an 15 lần hiến máu cứu người

Xã hội

(GLO)- Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã 15 lần hiến máu nhân đạo, góp phần cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

null