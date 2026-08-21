Phường Quy Nhơn ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7”

Tham dự hội nghị có đại diện Ban công tác Mặt trận 22 tổ dân phố trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7” nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận; đồng thời tạo thêm kênh thuận tiện để người dân gửi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, chỉnh trang đô thị, môi trường, giao thông, thủ tục hành chính, an sinh xã hội...

Thông qua mã QR và biểu mẫu góp ý trực tuyến, người dân có thể gửi phản ánh nhanh chóng, thuận tiện. Ảnh: Đ.Y

Thông qua mã QR và biểu mẫu góp ý trực tuyến, người dân có thể gửi phản ánh nhanh chóng, thuận tiện. Các ý kiến sau khi tiếp nhận sẽ được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xử lý và thông tin kết quả đến người dân.

Ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử-Mặt trận lắng nghe 24/7”. Ảnh: Đ.Y

Việc triển khai “Tháng nghe dân nói” và ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử - Mặt trận lắng nghe 24/7” góp phần phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của người dân, hướng đến xây dựng phường Quy Nhơn văn minh, hiện đại, an toàn, hạnh phúc.