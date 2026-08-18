Lãnh đạo phường Quy Nhơn thăm, chúc mừng Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 18-8, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Quy Nhơn.

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Đoàn do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đức Toàn dẫn đầu cùng với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân tại Công an phường Quy Nhơn. Ảnh: Đ.Y

Tại Công an phường Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Đức Toàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đoàn đến chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.Y

Tại Công an tỉnh, đoàn chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn mong muốn lực lượng Công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, góp phần xây dựng phường Quy Nhơn ngày càng an toàn, ổn định, văn minh; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.