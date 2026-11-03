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Xã Ia Mơ thành lập 7 chi bộ trực thuộc

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 2-11, Đảng ủy xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ trực thuộc và công tác cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

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Đại diện lãnh đạo xã Ia Mơ trao các quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thành lập 7 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa-Xã hội.

Đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về chỉ định Bí thư, Phó bí thư và chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trương Công Tấn nhấn mạnh: Việc thành lập các chi bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, đề nghị các chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

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