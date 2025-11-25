“Chạy bộ kết nối yêu thương” quyên góp hơn 50 triệu đồng mua xe cứu thương

(GLO)- Chào mừng 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2025), ngày 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bảo trợ; CLB Ngôi nhà yêu thương và CLB Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đồng tổ chức với sự đồng hành của Đoàn phường Pleiku, CLB Gia Lai Marathon và Chư Păh Runners.

Các runner đồng hành cùng vận động viên Lê Đức Lâu trên cung đường quanh Quảng trường Đại đoàn kết trong Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương”. Ảnh: M.C

Tại chương trình, hơn 100 runner đã tham gia chạy hưởng ứng. Đặc biệt, ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm CLB Ngôi nhà yêu thương đã chạy hưởng ứng với quãng đường 79 km (quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku) có tổng thời gian 12 giờ 1 phút.

Trên hành trình, ông Lâu được các runner đồng hành và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Người dân và các vận động viên ủng hộ tại điểm quyên góp trực tiếp trong khuôn khổ Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương”. Ảnh: M.C

Bên cạnh hoạt động chạy bộ, Ban tổ chức bố trí các điểm quyên góp trực tiếp để người dân thuận tiện ủng hộ. Kết thúc chương trình, tổng số tiền quyên góp được hơn 50 triệu đồng để mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.