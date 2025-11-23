Gia Lai: Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho gia đình có người tử vong và thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 23-11, các Hội, đoàn thể tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chuyến thăm, trao quà hỗ trợ cho gia đình có người tử vong và người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

* Ngày 23-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ 300 hộ dân tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam bị thiệt hại nặng do bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn đã trao các phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, chăn ấm và gạo với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Cùng ngày, Hội cũng trao 100 suất quà cho người lao động của các doanh nghiệp hội viên bị tốc mái, sập nhà trong bão số 13. Mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 10 kg gạo, tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh-thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Kinh phí của đợt trao, tặng quà do hội viên đóng góp, cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm thuộc Hiệp hội Nữ doanh nhân TP. Hà Nội; nhóm Hồng Phát (Ban Xã hội-Cộng đồng thuộc Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam); bà Nguyễn Thị Bảo Hiền-Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội và bà Ninh Thị Ty-Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 5 hộ dân có thành viên thiệt mạng do cơn bão số 13 và lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi hộ được nhận 100 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức thăm hỏi và trao hỗ trợ khẩn cấp cho 5 hộ dân có người tử vong do lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm đối với những gia đình chịu mất mát lớn sau cơn bão số 13 và lũ lụt, góp phần giúp các hộ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Cũng trong ngày 23-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với một số đơn vị triển khai hoạt động tặng quà hỗ trợ người dân các xã chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Cụ thể, Tỉnh đoàn đã trao 200 suất quà và quần áo với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng do Hội Doanh nhân trẻ Bình Định và nhóm cán bộ BIDV-Chi nhánh Quy Nhơn tài trợ cho người dân thôn Phú Hậu (xã Ngô Mây).

Đoàn công tác trao quà cho người dân thôn Phú Hậu (xã Ngô Mây). Ảnh: D.L

Tại xã Tuy Phước Bắc, Tỉnh đoàn trao 520 suất quà (trị giá 25 triệu đồng) cho các hộ dân thôn Lục Lễ và Luật Chánh. Kinh phí do Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, nhóm cán bộ BIDV-Chi nhánh Quy Nhơn, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tài trợ.

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn trao 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men… cho các hộ dân phường Quy Nhơn Tây với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Kinh phí do Công ty CP Thăng Long (phường Pleiku) tài trợ.

Theo anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai, từ ngày 20-11 đến nay, Tỉnh đoàn đã kết nối, phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ hơn 1.200 suất quà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho người dân tại các địa phương thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt.

* Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Trung Đạt Tây Nguyên-Bến xe tải Đức Long Gia Lai trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại buôn Tul, xã Ia Tul.

Người dân làng Bôn Tul (xã Ia Tul) phấn khởi nhận quà từ đoàn. Ảnh: Hoàng Hoài

Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều hộ dân trong buôn Tul bị thiệt hại nặng, đời sống còn chồng chất khó khăn. Trên tinh thần sẻ chia, đoàn công tác đã trao 207 suất quà với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm gạo và mì tôm, giúp bà con có thêm điều kiện ổn định sinh hoạt sau thiên tai.