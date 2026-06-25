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Quân khu 5 đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Lữ đoàn 572

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
THÀNH PHÚC
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(GLO)- Ngày 24-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Lữ đoàn 572. 

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì buổi đối thoại tại Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Dương Hoàng Toán - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 chủ trì tại Lữ đoàn 572.

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Quân nhân Lữ đoàn 572 phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại dân chủ. Ảnh: Huỳnh Vũ

Hội nghị đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, tập trung vào các nội dung: dân chủ về chính trị, quân sự - chuyên môn và kinh tế, đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, chế độ, chính sách cũng như tâm tư, nguyện vọng của bản thân.

Các ý kiến, kiến nghị được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đại diện các cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp, làm rõ. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được trả lời cụ thể, sát thực tế; các kiến nghị cần nghiên cứu tiếp tục được tiếp thu, tổng hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

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Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 trả lời các kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tại buổi đối thoại dân chủ. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng và Đại tá Dương Hoàng Toán ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng đơn vị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và Lữ đoàn 572.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần xây dựng hai đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

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