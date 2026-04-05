Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Ratanakiri

(GLO)- Từ ngày 3 đến 5-4, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), kết hợp triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Ta Ang, huyện Kon Mum.

Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Ta Ang, huyện Kon Mum, tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Anh Tuấn

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao kinh phí sửa chữa nhà ở cho 5 gia đình (mỗi gia đình 20 triệu đồng), trong đó có 3 gia đình quân nhân và 2 hộ dân khó khăn về nhà ở.

Quân y Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân Ta Ang. Ảnh: Anh Tuấn

Song song đó, đoàn công tác còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đoàn cũng trao tặng các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu cho cơ sở y tế địa phương, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh đến thăm và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Anh Tuấn

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.