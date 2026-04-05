Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Ratanakiri

HỒNG PHÚC
(GLO)- Từ ngày 3 đến 5-4, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), kết hợp triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Ta Ang, huyện Kon Mum.

Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Ta Ang, huyện Kon Mum, tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Anh Tuấn
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao kinh phí sửa chữa nhà ở cho 5 gia đình (mỗi gia đình 20 triệu đồng), trong đó có 3 gia đình quân nhân và 2 hộ dân khó khăn về nhà ở.

Quân y Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân Ta Ang. Ảnh: Anh Tuấn

Song song đó, đoàn công tác còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đoàn cũng trao tặng các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu cho cơ sở y tế địa phương, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh đến thăm và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Anh Tuấn

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

