Công an tỉnh Gia Lai giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững; an ninh biên giới, tuyến biển được bảo đảm; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”, ngăn chặn tình trạng người dân tộc thiểu số di cư trái phép ra nước ngoài; kéo giảm đáng kể tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, tội phạm về trật tự - xã hội giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 365 vụ án, đạt tỷ lệ 70,7%; làm rõ 244 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 91,8%.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; PCCC và CNCH; chuyển đổi số và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; việc chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa hoạt động, giảm tải cho công an cơ sở; kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao và công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo phương châm “phòng ngừa là chính”, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, nhân rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” của Bộ Công an; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.