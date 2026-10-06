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Google muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về AI

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H.M (theo nhandan, vnexpress, dantri)

(GLO)- Chiều 5-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner - Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Tập đoàn Google.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Google trong việc đồng hành cùng Việt Nam thời gian qua; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng, qua đó đóng góp tích cực, thực chất vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển của Việt Nam.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Google tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái số đổi mới sáng tạo năng động, góp phần đưa các sản phẩm, giải pháp “Make in Vietnam” từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nhà đầu tư Mỹ, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner - Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ông Cris Turner mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam, tìm kiếm những phương thức hợp tác hiệu quả, hướng tới các mục tiêu của Việt Nam về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn tới.

Google mở văn phòng địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2023. Trong lĩnh vực AI, Google phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai sáng kiến "Kiến tạo tương lai AI Việt Nam" từ tháng 7-2024, công bố 40.000 học bổng đào tạo kỹ năng số, bao gồm khóa học AI, cùng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tháng 6-2025, 2 bên tiếp tục mở rộng hợp tác, công bố sáng kiến hỗ trợ startup AI và phổ cập kiến thức AI tại Việt Nam.

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