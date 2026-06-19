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Giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

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ANH TÚC ANH TÚC (theo Nhân Dân, Thanh Tra)

(GLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội.

Bên cạnh những lợi ích to lớn về kết nối và chia sẻ thông tin, không gian mạng cũng trở thành môi trường để các loại tin giả, thông tin sai lệch và luận điệu xuyên tạc phát tán với tốc độ nhanh chưa từng có, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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Một “thế trận lòng dân” vững chắc sẽ là “lá chắn” tư tưởng trên mặt trận không gian mạng. Ảnh: Nhân Dân

Theo các chuyên gia, trong thời đại số, cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật không còn diễn ra trên những mặt trận truyền thống mà đang hiện hữu từng ngày trên không gian mạng. Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để bóp méo thông tin, giật tít câu khách nhằm trục lợi hoặc thao túng dư luận.

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đang tận dụng môi trường số để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động các vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, từ đó làm suy giảm niềm tin của người dân.

Sự xuất hiện của các công nghệ AI hiện đại càng khiến việc sản xuất và phát tán thông tin giả trở nên tinh vi hơn. Những nội dung sai lệch được dàn dựng công phu, lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng có thể tác động đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Để bảo vệ sự thật và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, các chuyên gia cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả, xuyên tạc là yêu cầu cấp thiết.

Song song với đó, các cơ quan báo chí và truyền thông cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, đẩy mạnh các sản phẩm đa phương tiện để lan tỏa thông tin chính thống nhanh chóng, hấp dẫn và hiệu quả hơn.

Bên cạnh các giải pháp về công nghệ và pháp luật, mỗi người dân cũng cần trở thành một “bộ lọc” thông tin có trách nhiệm, nâng cao kỹ năng nhận diện và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian mạng được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh trong giai đoạn hiện nay.

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