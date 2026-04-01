Thử nghiệm dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Vietnam+, Dân trí)

(GLO)- Tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) cho biết đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao.

Theo Meta, người dùng đăng ký gói này có thể xem các bài đăng Story (vốn tự động biến mất sau 24 giờ) mà không hiển thị tên trong danh sách người xem. Ngoài ra, họ cũng có thêm quyền kiểm soát đối với đối tượng được phép truy cập ảnh và video mà mình chia sẻ.

Meta chưa công bố mức giá chính thức của gói đăng ký Plus. Ảnh: PhoneArena/DT

Gói dịch vụ mới này được gọi là Instagram Plus và đi kèm với các tính năng độc quyền dành cho người dùng trả phí. Hiện Meta vẫn chưa chia sẻ cụ thể những quốc gia nào được thử nghiệm gói đăng ký trên. Tuy nhiên, người dùng tại Nhật Bản, Mexico và Philippines cho biết, họ đã nhìn thấy thông báo này.

Meta cũng chưa công bố mức giá chính thức đối với gói dịch vụ Instagram Plus. Tuy vậy, một số người dùng cho hay, mức giá đối với dịch vụ thử nghiệm khoảng 1-2 USD tùy theo từng thị trường.

Trên thực tế, Meta không phải là nền tảng mạng xã hội đầu tiên triển khai các gói dịch vụ cao cấp. Snapchat và X đã có những dịch vụ tương tự từ lâu, trong đó Snapchat+ hiện thu hút được hơn 25 triệu người đăng ký.

Facebook, Instagram và TikTok bị kiện tại Italy vì gây hại cho trẻ em

Facebook, Instagram và TikTok bị kiện tại Italy vì gây hại cho trẻ em

(GLO)- Một nhóm các gia đình thuộc Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) đã nộp đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc Facebook, Instagram và TikTok vi phạm quy định về giới hạn độ tuổi người dùng, đồng thời sử dụng các tính năng gây nghiện làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

