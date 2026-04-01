Thử nghiệm dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram

(GLO)- Tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) cho biết đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao.

Theo Meta, người dùng đăng ký gói này có thể xem các bài đăng Story (vốn tự động biến mất sau 24 giờ) mà không hiển thị tên trong danh sách người xem. Ngoài ra, họ cũng có thêm quyền kiểm soát đối với đối tượng được phép truy cập ảnh và video mà mình chia sẻ.

Meta chưa công bố mức giá chính thức của gói đăng ký Plus. Ảnh: PhoneArena/DT

Gói dịch vụ mới này được gọi là Instagram Plus và đi kèm với các tính năng độc quyền dành cho người dùng trả phí. Hiện Meta vẫn chưa chia sẻ cụ thể những quốc gia nào được thử nghiệm gói đăng ký trên. Tuy nhiên, người dùng tại Nhật Bản, Mexico và Philippines cho biết, họ đã nhìn thấy thông báo này.

Meta cũng chưa công bố mức giá chính thức đối với gói dịch vụ Instagram Plus. Tuy vậy, một số người dùng cho hay, mức giá đối với dịch vụ thử nghiệm khoảng 1-2 USD tùy theo từng thị trường.

Trên thực tế, Meta không phải là nền tảng mạng xã hội đầu tiên triển khai các gói dịch vụ cao cấp. Snapchat và X đã có những dịch vụ tương tự từ lâu, trong đó Snapchat+ hiện thu hút được hơn 25 triệu người đăng ký.