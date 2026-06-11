Gia Lai: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) ghi nhận toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay là 1.656 ca, không có tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 780 ca, tăng gần gấp đôi. Dự báo, số ca mắc SXH sẽ còn gia tăng thời gian tới do đang vào cao điểm của dịch bệnh.

Cụ thể, trong tuần qua (từ ngày 3-6 đến 9-6), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 125 ca mắc/0 tử vong. So với tuần trước, ca mắc tăng 25 ca. Các địa phương ghi nhận số ca mắc SXH cao trong tuần là: Vân Canh 18 ca, Pleiku 10 ca, Phú Túc 9 ca, Bình An 8 ca, Ia Bòong 8 ca...

So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 780 ca, tăng gần gấp đôi. Ảnh: Như Nguyện

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SXH, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát các điểm nóng về dịch bệnh, xử lý dứt điểm các ổ dịch SXH.

Đồng thời, hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống SXH” (15-6) trên địa bàn tỉnh Gia Lai lần thứ 16 năm 2026, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng và tăng cường các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự chung tay và cộng đồng trách nhiệm trong công tác phòng-chống SXH.