Gia Lai ghi nhận trên 200 ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong vài tuần trở lại đây, mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận trên 200 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Theo diễn biến dịch tễ hàng năm, ca mắc SXH có xu hướng gia tăng theo tuần trong thời gian tới do đang thời gian cao điểm của dịch bệnh.

Theo đó, trong tuần qua (từ ngày 19 đến 25-11), trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 206 ca mắc SXH/0 tử vong. So với tuần trước, số ca mắc tăng 1 ca. Trong tuần ghi nhận 11 ổ dịch SXH mới tăng 4 ổ dịch so với tuần trước đó.

12-7-2022-de-phong-chong-sxh-hieu-qua-tung-ho-gia-dinh-can-co-y-thuc-trong-don-dep-cac-vat-dung-chua-nuoc-dong-de-diet-lang-quang-bo-gay-pc-sxh-anh-nhu-nguyen.jpg
Ngành Y tế tăng cường công tác phòng, chống bệnh SXH nhằm phát hiện sớm và kiểm soát không để bùng phát thành dịch. ﻿Ảnh: Như Nguyện

Các xã ghi nhận số mắc SXH cao trong tuần là Phú Thiện 19 ca, Ia Boòng 13 ca, Bàu Cạn 6 ca, Đak Đoa 6 ca, Hoài Nhơn Nam 5 ca, Tam Quan 5 ca…

Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4.075 ca mắc SXH/0 tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc giảm 1.971ca.

Sở Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai; chú ý các dịch, bệnh dễ bùng phát sau mưa lũ; xử lý dứt điểm các ổ dịch SXH nhằm phát hiện sớm và kiểm soát không để bùng phát thành dịch.

null