Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tiếp nhận kỹ thuật châm cứu chuyên sâu

(GLO)- Ngày 18-6, đoàn công tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiến hành khảo sát tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (tỉnh Gia Lai) để đánh giá nhu cầu chuyên môn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật.

Trước đó, ngày 17-6, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku phối hợp với Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức lễ chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực châm cứu chuyên sâu về y học cổ truyền và phục hồi chức năng cùng hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học theo hoạt động chỉ đạo chuyên môn, đề án 1816 năm 2026.

Đại diện Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Duy Luật - Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương - nhấn mạnh: Việc triển khai Đề án 1816 không chỉ nhằm chuyển giao kỹ thuật mà còn hướng đến mục tiêu đào tạo, hỗ trợ toàn diện cho các cơ sở y tế tuyến dưới, giúp đội ngũ cán bộ y tế từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Chỉ - Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku - cho biết: Bệnh viện luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng sự kết hợp giữa y học cổ truyền - y học hiện đại cùng phục hồi chức năng. Mục tiêu cốt lõi là giúp người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao tại tuyến cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tải cho tuyến trên.

"Để thực hiện mục tiêu mang tính chiến lược đó, việc hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương là cơ hội quan trọng để đơn vị tiếp nhận các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân" - ông Chỉ cho hay.

Tại chương trình, đại diện hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho sự phối hợp lâu dài trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và phát triển các dịch vụ khám - chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng.

Việc chuyển giao kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Ngay sau lễ ký kết, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học được tổ chức với nhiều báo cáo chuyên môn có giá trị thực tiễn và cung cấp nhiều thông tin khoa học hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh.

Được biết, chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được triển khai thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-6 đến 3-7-2026, tập trung chuyển giao kỹ thuật điều trị đau vùng cổ gáy và viêm quanh khớp vai. Đợt 2 từ ngày 8-7 đến 24-7-2026, chuyển giao kỹ thuật điều trị đau lưng, đau thần kinh tọa. Đợt 3 từ ngày 28-7 đến 7-8-2026, chuyển giao kỹ thuật điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên.