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Thời sự

1.384 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

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NHÃ UYÊN (theo NDO, VOV)

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 14-7, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ.

Trong số này có 360 hài cốt được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ, ước tính khoảng 23 hài cốt.

Đáng chú ý, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) đã phát hiện 1 khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 di vật và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang tiếp tục được xác minh, giám định.

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Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Yăng (xã Ia Phí). Ảnh: Nguyễn Hoàng

Bên cạnh đó, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sĩ, trong đó, 37.513 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 71,16%), còn 15.204 mộ không đủ điều kiện. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã lấy 93.464 mẫu sinh phẩm, trong đó có 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu ADN.

Các địa phương cũng đã chuyển giao 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ để lưu trữ, bảo quản. Trong đó, Viện Pháp y quân đội đã tiếp nhận 9.087 mẫu hài cốt của 15/17 tỉnh, thành phố và thực hiện giám định 124 mẫu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; trọng tâm là các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về liệt sĩ, nhất là các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi triển khai quy tập; đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ.

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