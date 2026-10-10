Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, khung pháp lý về quản lý mã số thuế hiện nay gồm Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 90/2026/TT-BTC. Luật Quản lý thuế mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 (Thuế tỉnh Gia Lai) đồng hành hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn. Ảnh: Sơn Ca

Khi thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ về hóa đơn, hồ sơ khai thuế, tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp. Đồng thời, doanh nghiệp cần xử lý số thuế nộp thừa và số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ, nếu có.

Đối với doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan quản lý trực tiếp để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ còn tồn đọng.

Trường hợp cơ quan thuế xác định doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế quản lý để giải trình tình trạng hoạt động hoặc thực hiện thủ tục cập nhật địa chỉ theo quy định. Các nghĩa vụ thuế phát sinh trong thời gian này vẫn phải được thực hiện.

Đối với doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể, việc hoàn thành nghĩa vụ thuế là một phần trong quá trình xử lý hồ sơ chấm dứt hoạt động. Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, các đơn vị này cũng cần thực hiện thủ tục liên quan theo quy định; nghĩa vụ chưa hoàn thành chỉ được chuyển giao trong những trường hợp pháp luật cho phép.

Theo Bộ Tài chính, ngành Thuế đang triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ tồn đọng và hỗ trợ doanh nghiệp không còn hoạt động hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.