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Phấn đấu đưa Cụm công nghiệp Ia Grai hoạt động vào cuối năm 2026

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai (xã Ia Hrung) tập trung nguồn lực, hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đưa vào hoạt động trước ngày 31-12-2026.

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Tiến độ xây dựng Cụm công nghiệp Ia Grai (xã Ia Hrung) đang được đẩy nhanh, phấn đấu đưa dự án hoạt động vào cuối năm 2026. Ảnh: Huy Toàn

Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai được quy hoạch trên diện tích hơn 52 ha, tổng vốn đầu tư gần 227 tỷ đồng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông - lâm sản, dược liệu, điện tử và công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, mặc dù tình hình thời tiết bất lợi, mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Cụm công nghiệp Ia Grai - Gia Lai 3 đã tập trung nguồn lực, vật tư, máy móc để đẩy nhanh triển khai dự án.

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng tốc thi công và bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Trước mắt là hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đưa Cụm công nghiệp Ia Grai đi vào hoạt động trước ngày 31-12-2026. Đây cũng là yêu cầu đặt ra nhằm sớm đưa nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh trong năm nay.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; trực tiếp làm việc, đàm phán và hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, rà soát toàn bộ quỹ đất có khả năng tiếp nhận dự án; xây dựng danh mục nhà đầu tư tiềm năng và kế hoạch thu hút đầu tư cụ thể trong quý IV/2026 và năm 2027.

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Phối cảnh Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai. Ảnh: Huy Toàn

Theo quy hoạch, CCN Ia Grai ưu tiên khoảng 17 ha cho chế biến nông - lâm sản như cà phê, hồ tiêu, điều; 5 ha cho sản xuất, lắp ráp thiết bị, máy móc nông nghiệp; 10 ha cho công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao và 3 ha cho tiểu thủ công nghiệp, hướng đến di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Dự án được định hướng phát triển theo hướng xanh, với cam kết sử dụng 30% nguồn điện từ năng lượng tái tạo. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hiện đại với khu xử lý nước thải tập trung công suất 1.250 m³/ngày đêm, hệ thống xử lý chất thải rắn 10 tấn/ngày và nhà máy cấp nước sạch công suất 1.500 m³/ngày đêm.

Khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Ia Grai dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động, trong đó có hơn 300 nhân sự chất lượng cao.

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