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Thời sự

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ANH TUẤN:

Gia Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức

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(GLO)- Chuyến thăm nhà máy tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn được nhà sản xuất linh kiện nội thất Göpfert Möbelteile GmbH “đáp lễ” bằng chuyến khảo sát đầu tư tại Gia Lai.

Sáng 23-10, tại trụ sở UBND tỉnh (phường Quy Nhơn), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Svend Göpfert - Tổng Giám đốc Công ty Göpfert Möbelteile GmbH (CHLB Đức) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai sẽ đồng hành với doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi vận hành thương mại khi tham gia đầu tư tại địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện đối tác Việt Nam tại Đức, đối tác tại Việt Nam và Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh hoan nghênh Công ty Göpfert Möbelteile GmbH đến tìm hiểu cơ hội hợp tác với doanh nghiệp trong tỉnh; đồng thời khẳng định, Gia Lai sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các bên trao đổi, nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển và quy định pháp luật.

Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

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Ông Svend Göpfert (giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Theo đề xuất của Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài tại Văn bản số 2620/CV-PBE ngày 20-10-2026, 2 doanh nghiệp đang xúc tiến phương án thành lập công ty liên doanh sản xuất ván công nghiệp MDF/Okal và sản phẩm nội thất, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu EUR.

Quy mô dự kiến gồm 1 triệu m³ ván công nghiệp và 20.000 sản phẩm nội thất. Các thông số về công suất, nhu cầu nguyên liệu, phương án huy động vốn, cơ cấu góp vốn và điều kiện triển khai đang được các bên tiếp tục làm rõ, đi đến sự thống nhất.

Công ty Göpfert Möbelteile GmbH có trụ sở tại TP. Weißenfels (CHLB Đức), chuyên sản xuất linh kiện nội thất, đặc biệt là mặt cánh tủ và vật liệu phục vụ ngành nội thất nhà bếp, cung ứng cho thị trường châu Âu.

Trong khi đó, Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất viên nén gỗ.

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Công ty Göpfert Möbelteile GmbH giới thiệu về dự án dự kiến triển khai tại Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, chính quyền tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động khi đăng ký đầu tư tại địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch và các điều kiện để đăng ký triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Đối với thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương, tỉnh cam kết giải quyết trong 1-2 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng quy định.

Tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu điều kiện về địa điểm, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông kết nối, nguồn điện, nước và đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Đồng thời, các sở, ngành được giao phối hợp cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu gỗ, khả năng cung ứng nguồn gỗ hợp pháp, ổn định, bền vững và giới thiệu địa điểm tiềm năng phù hợp quy hoạch để doanh nghiệp khảo sát.

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Đại diện Công ty Göpfert Möbelteile GmbH, Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài và đối tác Việt Nam tại Đức ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Nhà máy gỗ công nghiệp Việt Đức. Ảnh: Trọng Lợi

Lãnh đạo tỉnh lưu ý, việc nghiên cứu, triển khai dự án phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về nguồn nguyên liệu, công nghệ, hạ tầng và bảo vệ môi trường. Việc giới thiệu địa điểm để khảo sát không đồng nghĩa với chấp thuận địa điểm hoặc chủ trương đầu tư.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền khi có hồ sơ sơ bộ.

Tại buổi làm việc, Công ty Göpfert Möbelteile GmbH, Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài và đối tác Việt Nam tại Đức đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập công ty liên doanh đầu tư, xây dựng Nhà máy gỗ công nghiệp Việt Đức.

Đây là bước khởi đầu để các bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện phương án hợp tác và xúc tiến thủ tục đầu tư theo quy định.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho ông Svend Göpfert - Tổng Giám đốc Công ty Göpfert Möbelteile GmbH và thành viên đoàn. Ảnh: Trọng Lợi

Trước đó, trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu vào tháng 9-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm nhà máy Công ty Göpfert Möbelteile GmbH tại CHLB Đức, tìm hiểu công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Buổi làm việc lần này tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa đối tác Đức và doanh nghiệp Gia Lai, mở ra cơ hội nghiên cứu hợp tác, phát triển ngành chế biến gỗ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

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