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Thời sự

Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Gia Lai

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BẢO LONG
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(GLO)- Sáng 13-10, tại phường Quy Nhơn, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất M3.6, đường Lê Thanh Nghị.

Công trình góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án do Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 5.700 m² tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn. Công trình gồm 1 tòa chung cư cao 24 tầng với 419 căn hộ và khu thương mại nhà liền kề gồm 12 căn.

Dự án được quy hoạch đồng bộ, hướng đến xây dựng môi trường sống hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

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Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ quy định pháp luật. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, dự án góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến chính sách hậu phương Công an nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm công trình triển khai đúng quy hoạch, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Công trình có ý nghĩa thiết thực trong chăm lo đời sống lực lượng công an, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của công trình, góp phần chăm lo đời sống lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Trung Nghĩa

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Công an tỉnh phối hợp rà soát nhu cầu, hướng dẫn đăng ký, bảo đảm xét duyệt đối tượng thụ hưởng công khai, minh bạch, đúng quy định. Các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động giải quyết thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Gia Lai cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện hiệu quả; đồng thời mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm phát triển thêm các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn.

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Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài trao tặng Quỹ Khuyến học phường Quy Nhơn 100 triệu đồng. Ảnh: Trung Nghĩa

Dịp này, chủ đầu tư đã trao tặng Quỹ Khuyến học phường Quy Nhơn 100 triệu đồng, góp phần hỗ trợ, khuyến khích phong trào học tập tại địa phương.

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