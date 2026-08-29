Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai vui Tết Độc lập không quên nhiệm vụ

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn địa bàn, biên giới và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Chủ động phương án, không để bị động, bất ngờ

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn. Công tác chuẩn bị được tiến hành từ sớm, tập trung rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án; tổ chức lực lượng; duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh gác; nắm, dự báo tình hình, sẵn sàng xử trí các tình huống.

Chỉ huy Sư đoàn 2 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐVCC

Tại Sư đoàn 2, công tác luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu được triển khai nghiêm túc. Từ nhận lệnh, tổ chức lực lượng, cơ động, triển khai đội hình, xử trí tình huống, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, sát yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Long Võng - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 2: Để làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp kỷ niệm 81 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị; chủ động rà soát, bổ sung và luyện tập các phương án sát với tình hình thực tế. Duy trì nghiêm các chế độ trực, tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị; thường xuyên nắm, dự báo tình hình, kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với luyện tập phương án, Sư đoàn 2 duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Tại Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 34), việc bảo vệ an toàn cơ quan Quân đoàn và đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong dịp lễ. Tiểu đoàn đã xây dựng, triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập phương án bảo vệ Tiểu đoàn, cơ quan Quân đoàn; phân công lịch trực cụ thể, duy trì nghiêm chế độ canh gác.

Trung tá Chu Văn Thông - Chính trị viên Tiểu đoàn 27 cho biết, đơn vị chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt và trang mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa Quốc khánh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chấp hành kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

“Đơn vị cũng tổ chức các tổ kiểm tra xe quân sự tham gia giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh; kiểm tra hoạt động trực sẵn sàng chiến đấu cả ngày lẫn đêm để nâng cao chất lượng canh gác, bảo vệ đơn vị” - Trung tá Chu Văn Thông thông tin.

Tiểu đoàn 27 sẽ tăng cường kiểm tra, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định an toàn khi tham gia giao thông trong dịp lễ. Ảnh: N.T

Các đơn vị duy trì lực lượng trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện. Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn được tăng cường trong thời gian cao điểm, chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra.

Vui Tết Độc lập, không quên nhiệm vụ

Trong các đơn vị quân đội, kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay được tổ chức vui tươi, lành mạnh nhưng vẫn bảo đảm nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tại Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34), cùng với duy trì các chế độ trực, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong những ngày nghỉ lễ.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc sách, báo, hát karaoke, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí. Theo kế hoạch đã xây dựng, Lữ đoàn tổ chức thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong đơn vị.

Trong thời gian trực cao điểm từ ngày 29-8 đến 3-9, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu được giao, cơ động phản ứng nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đoàn công tác của Quân đoàn 34 kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ tại Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: N.T

Lữ đoàn duy trì vọng gác tại các vị trí trọng yếu; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống camera an ninh, chuông báo động được duy trì, theo dõi thường xuyên, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Phục vụ nhiệm vụ trong thời gian cao điểm, Lữ đoàn chủ động dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật; quản lý chặt chẽ kho, trạm; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang bị kỹ thuật và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn.

Ở Đồn Biên phòng Ia Nan, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai với tinh thần chủ động, cảnh giác cao. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới và địa bàn phụ trách, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

“Cán bộ, chiến sĩ sẽ nghỉ lễ 2-9 trong không khí vui tươi, an toàn nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Đồn sẽ giao lưu bóng chuyền với các thôn, làng trên địa bàn xã và trong đơn vị, tạo không khí phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Đối với khu vực biên giới được giao quản lý, đơn vị đề ra quyết tâm cao nhất, không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng” - Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan cho hay.

Từ doanh trại đến tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp. Với sự chuẩn bị chủ động, chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, địa bàn và khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, để nhân dân có kỳ nghỉ lễ 2-9 an toàn, vui tươi, phấn khởi.