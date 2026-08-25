Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 24-8, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan, phường Diên Hồng và Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 991).

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ; công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; dự báo những tình huống phức tạp có thể xảy ra và phương án xử trí.

Thiếu tướng Niê Ta (bên phải) kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Tiểu đoàn 1. Ảnh: H.B

Đoàn cũng kiểm tra hệ thống văn kiện SSCĐ; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; công tác phối hợp giữa các lực lượng; tổ chức báo động, kiểm tra quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, vật chất hậu cần; khả năng cơ động và thực hành xử trí một số tình huống theo phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra kết quả lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 của các đơn vị.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Niê Ta ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 5 về công tác SSCĐ; chủ động xây dựng, luyện tập các phương án sát với nhiệm vụ; duy trì quân số, vũ khí, trang bị đúng quy định; bộ đội có khả năng cơ động nhanh, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ trực SSCĐ.

Thiếu tướng Niê Ta yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; không để bị động, bất ngờ. Ảnh: H.B

Thiếu tướng Niê Ta yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo và xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động trong dịp lễ, bảo đảm bộ đội vui tươi, lành mạnh nhưng luôn duy trì trạng thái SSCĐ cao; rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án còn chưa phù hợp; thực hiện nghiêm các quy định về vũ khí, trang bị, hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ SSCĐ.