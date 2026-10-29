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Gia Lai: Phát động Cuộc thi thiết kế đèn hoa đăng thân thiện môi trường

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(GLO)- Cuộc thi thiết kế đèn hoa đăng thân thiện môi trường năm 2026 tại Gia Lai khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, dễ phân hủy sinh học.

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Quỹ Bảo vệ môi trường tổ chức Cuộc thi thiết kế đèn hoa đăng thân thiện môi trường năm 2026.

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Tác phẩm dự thi phải là đèn hoa đăng thả nước đã hoàn thiện, làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, dễ tìm kiếm, chi phí hợp lý, có khả năng phân hủy sinh học và bảo đảm an toàn cho nguồn nước. Ảnh minh họa: AI

Cuộc thi dành cho tất cả tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người tham gia có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 2-5 người. Mỗi cá nhân hoặc nhóm chỉ được gửi tối đa một sản phẩm.

Theo thể lệ, tác phẩm dự thi phải là đèn hoa đăng thả nước đã hoàn thiện, do tác giả tự thực hiện, không sao chép hoặc sử dụng thiết kế của người khác. Sản phẩm phải được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, dễ tìm kiếm, chi phí hợp lý, có khả năng phân hủy sinh học và bảo đảm an toàn cho nguồn nước.

Các tác phẩm không được sử dụng túi nilon, nhựa dùng 1 lần, xốp và những vật liệu khó phân hủy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước. Sản phẩm phải có đường kính từ 10-30 cm, chiều cao từ 6-20 cm, bảo đảm tính sáng tạo, thẩm mỹ, khả năng thả nổi ổn định và có thể ứng dụng trong các lễ hội, hoạt động cộng đồng.

Cuộc thi diễn ra qua 2 vòng. Ở vòng sơ khảo, tác giả gửi phiếu đăng ký, bản thuyết minh ngắn gọn về ý tưởng thiết kế, vật liệu sử dụng và thông điệp bảo vệ môi trường mà tác phẩm muốn truyền tải; hình ảnh chụp nhiều góc độ và video ngắn không quá 2 phút về địa chỉ email: cuocthihoadang@gmail.com.

Ban Giám khảo chấm độc lập và lựa chọn từ 20-30 tác phẩm vào vòng chung khảo. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 20-11-2026. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 21 đến 23-11-2026.

Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên các kênh thông tin, trang thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội chính thức của các đơn vị phối hợp để cộng đồng bình chọn.

Bên cạnh vòng bình chọn cộng đồng, tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn sẽ gửi sản phẩm thực tế đến Quỹ Bảo vệ môi trường (số 387 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để tham gia thuyết trình trực tiếp trước Ban Giám khảo vào ngày 10-12-2026. Phần thuyết trình không quá 5 phút, phải gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa”, truyền tải thông điệp sáng tạo, thân thiện và thiết thực.

>>> Xem Thể lệ cuộc thi: Tại đây

Về cơ cấu giải thưởng, giải tập thể gồm 1 giải nhất trị giá 6 triệu đồng, 1 giải nhì 4 triệu đồng, 1 giải ba 3 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Đối với giải cá nhân, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài ra, 1 giải đặc biệt “Tác phẩm được cộng đồng yêu thích” trị giá 5 triệu đồng sẽ dành cho tác phẩm có số điểm bình chọn tích lũy cao nhất theo quy định.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng khơi dậy khả năng sáng tạo của người dân, tăng ni, phật tử; lan tỏa các giải pháp sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.

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