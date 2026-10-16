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Gia Lai thu hút thêm 8 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 15.183 tỷ đồng

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Ngày 16-10, ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) cho biết, từ ngày 9 đến 15-10, toàn tỉnh đã thu hút mới 8 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 15.183 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 8 dự án thu hút mới có 7 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 15.163 tỷ đồng.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chủ trương đầu tư cho các dự án tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh diễn ra ngày 28-3-2026. Ảnh: TTXTĐT

Trong đó, Dự án Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh do Công ty CP Phát triển Đô thị Cao Nguyên Xanh đầu tư, vốn đầu tư hơn 1.651 tỷ đồng, địa điểm tại phường Hội Phú.

Dự án Trường Mầm non và Trường phổ thông liên cấp chất lượng cao tại phường Hội Phú do Công ty TNHH Gia Phúc Gia Lai đầu tư, vốn đầu tư 450 tỷ đồng, địa điểm tại phường Hội Phú.

Dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel bán dẻo Nhơn Tân do Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng và Thương mại Nhơn Tân đầu tư, vốn đầu tư 60 tỷ đồng, địa điểm tại xã An Nhơn Tây.

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao (Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành), vốn đầu tư 40 tỷ đồng, địa điểm tại xã Đề Gi.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định), vốn đầu tư hơn 12.886 tỷ đồng, địa điểm tại phường Quy Nhơn Nam.

Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Xuân Biên (Phân khu 1) do Công ty CP Công nghệ sinh học Lâm nghiệp Thái Xuân Biên đầu tư; vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, địa điểm tại xã Cửu An.

Dự án Cửa hàng xăng dầu 61 Hùng Vương, Chư Prông do Công ty CP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai đầu tư; vốn đầu tư 4,7 tỷ đồng, địa điểm tại xã Chư Prông.

Bên cạnh đó, có 1 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp là Dự án Nhà máy sản xuất túi xách của Công ty TNHH Triobag Việt Nam, với vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 235 dự án (vượt 38,24% so với kế hoạch 170 dự án do UBND tỉnh giao), tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 214.128 tỷ đồng.

Con số này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 56,67% về số lượng dự án mới và tăng 164,5% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

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