(GLO)- Chiều 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” tại làng Kuk Kôn. Mô hình hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, cải thiện cảnh quan và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Theo đó, Ban Quản lý mô hình gồm 8 thành viên do ông Hồ Văn Điều - Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kuk Kôn làm Trưởng ban đã ra mắt tại buổi lễ. Các tiêu chí, nội dung thực hiện cũng được thông qua; đại diện 5 hộ ký cam kết hưởng ứng, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, an toàn.

Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo các nội dung đã đề ra, người dân làng Kuk Kôn sẽ cùng thực hiện các tiêu chí về đoàn kết cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Trong đó, các hoạt động trọng tâm gồm vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tương trợ lẫn nhau, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội, giữ gìn an toàn giao thông.

Người dân chung tay chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đánh số nhà và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, mô hình chú trọng chăm lo đời sống các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Làng Kuk Kôn hiện có 239 hộ với 1.041 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 150 hộ với 766 nhân khẩu; còn 16 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Vì vậy, việc vận động người dân phát triển sản xuất, hỗ trợ nhau vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ 5 triệu đồng triển khai thực hiện mô hình. Ảnh: Nguyễn Tú

Mô hình được triển khai từ tháng 10-2026 và duy trì thường xuyên. Ban Công tác Mặt trận làng phối hợp với chi bộ, các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và duy trì những công trình, phần việc đã đăng ký.

Thông qua mô hình, xã Đak Pơ hướng đến xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống người dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.