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Thời sự

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Nhơn Châu là xã đảo nằm cách đất liền khoảng 24 km, có vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến biển miền Trung, giữ vai trò là điểm tựa phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực ven biển và trên biển.

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Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (bìa trái) ân cần trò chuyện, thăm hỏi đời sống người dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Những năm gần đây, xã được quan tâm đầu tư, quy hoạch theo định hướng trở thành điểm du lịch biển, đảo gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và khai thác tiềm năng kinh tế biển.

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Kinh tế xã đảo Nhơn Châu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kinh tế biển giữ vai trò chủ đạo. Ảnh: H.P

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kinh tế biển giữ vai trò chủ đạo. Toàn xã hiện có 175 phương tiện khai thác thủy sản với tổng công suất 3.404 CV. Sản lượng khai thác thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 460 tấn, bằng 50,54% kế hoạch năm và tăng 120 tấn so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển với 31 hộ nuôi trên 70 bè, từng bước hình thành các mô hình nuôi biển có giá trị kinh tế cao.

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Đoàn công tác tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: H.P

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đón khoảng 19.400 lượt khách, gấp đôi cùng kỳ năm 2025; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 18 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn đảo cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh tuyến biển được giữ vững; khu vực phòng thủ trên đảo được bảo đảm an toàn.

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Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Nhơn Châu có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển. Việc phát triển kinh tế biển, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân phải luôn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Riêng tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam khảo sát, xác định vị trí xây dựng Hải đội Cảnh sát biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; tăng cường tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Qua đó, góp phần xây dựng xã đảo Nhơn Châu phát triển bền vững, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Đoàn công tác trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất); tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách, người có công và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan, doanh nghiệp đồng hành cũng trao nhiều phần quà thiết thực tặng chính quyền và nhân dân xã đảo.

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