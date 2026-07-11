Hải đoàn 21 trao quà hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do hỏa hoạn

Tại các gia đình đến thăm, Đại tá Triệu Quang Quy - Chính ủy Hải đoàn 21 đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những tổn thất nặng nề về tài sản mà các chủ tàu và gia đình hứng chịu. Để kịp thời hỗ trợ ngư dân vơi bớt khó khăn trước mắt, đơn vị đã trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.
Hỗ trợ khẩn cấp các chủ tàu bị thiệt hại trong vụ cháy ở cảng cá Tam Quan
(GLO)- Sáng 10-7, các phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình cho 8 chủ tàu có phương tiện bị thiệt hại trong vụ cháy tại cảng cá Tam Quan nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.