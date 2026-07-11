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Thời sự

Hải đoàn 21 trao quà hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do hỏa hoạn

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NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Sáng 11-7, đại diện Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cùng với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các chủ tàu cá tại phường Hoài Nhơn Bắc gặp sự cố hỏa hoạn vào tối 9-7.

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Đoàn công tác Hải đoàn 21 cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Nguyệt (chủ tàu cá BĐ-97783-TS bị lửa thiêu rụi trong đêm 9-7). Ảnh: ĐVCC

Tại các gia đình đến thăm, Đại tá Triệu Quang Quy - Chính ủy Hải đoàn 21 đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những tổn thất nặng nề về tài sản mà các chủ tàu và gia đình hứng chịu. Để kịp thời hỗ trợ ngư dân vơi bớt khó khăn trước mắt, đơn vị đã trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

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Đại tá Triệu Quang Quy - Chính ủy Hải đoàn 21 (bên phải) động viên gia đình 1 chủ tàu bị thiệt hại. Ảnh: ĐVCC
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