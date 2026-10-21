Đề xuất miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia dịp 24-11

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư đề xuất miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 hằng năm. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Cụ thể, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh ngày 24-11 hằng năm đã được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ảnh: baotanglichsu.vn

Theo dự thảo, chính sách miễn phí tham quan áp dụng vào ngày 24-11 hằng năm đối với tổ chức, cá nhân đến 10 địa điểm, nhóm địa điểm sau:

1. Bảo tàng Hải Dương học.

2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

3. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

4. Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

5. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

6. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

7. Bảo tàng Yersin.

8. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

9. Các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên.

10. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Các địa điểm này phân bố ở nhiều vùng, với những giá trị đặc trưng về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, khoa học và đa dạng sinh học. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ tạo thêm cơ hội để người dân, nhất là học sinh, sinh viên và người trẻ, tham quan, tìm hiểu di sản, mở rộng kiến thức và trải nghiệm các không gian văn hóa, thiên nhiên.

Theo thông tin được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải, Bộ Tài chính cho rằng miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ giúp các tầng lớp nhân dân có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật truyền thống. Qua đó, chính sách góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hiện các địa điểm trong danh sách áp dụng những mức phí tham quan khác nhau. Trong đó, vé tham quan Dinh Độc Lập dành cho người lớn là 40.000 đồng/lượt; sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề là 20.000 đồng/lượt; trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi và học sinh phổ thông là 10.000 đồng/lượt. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phí tham quan hiện là 40.000 đồng/người/lượt.

Bên cạnh dự thảo miễn phí tại các địa điểm cụ thể, Chính phủ cũng định hướng mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa trong chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24-11-2026. Các cơ quan, địa phương tạo điều kiện để người dân tham gia, trong đó có việc miễn, giảm phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí.