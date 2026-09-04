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Quen nhau qua nhóm 'vỡ nợ muốn làm liều', 2 thanh niên rủ nhau cướp xe công nghệ

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Hai thanh niên quen nhau qua nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội, sau đó lập tài khoản ảo đặt xe ôm công nghệ vào hẻm vắng, dùng dao khống chế tài xế để cướp xe điện.

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, bắt giữ Phạm Minh Lực (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lực và Bình quen nhau qua nhóm “vỡ nợ.. ” trên mạng xã hội. Do thiếu tiền tiêu xài, cả 2 bàn kế hoạch cướp xe công nghệ.

Ngày 31-8, tại một hẻm vắng trên đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TPHCM), Bình đặt xe công nghệ, còn Lực đứng cách đó khoảng 20m cảnh giới.

Khi tài xế chạy xe vào sâu trong hẻm, Bình dùng dao khống chế và Lực đến hỗ trợ cướp xe máy và điện thoại. Trước sự van xin của nạn nhân, hai đối tượng trả lại điện thoại rồi điều khiển xe cướp được rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT
Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Sau khi gây án, Lực và Bình đến bãi đất trống trên đường Mai Chí Thọ, tháo 2 viên pin của xe rồi giấu phương tiện trong vườn chuối cách hiện trường khoảng 1km.

Khi Lực chở Bình đến một quán nước để chia số pin cướp được, cả hai bị lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Theo Nguyễn Tân (SGGPO)

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