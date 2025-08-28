Danh mục
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp lãnh đạo Tập đoàn CTP (Vương quốc Hà Lan)

ĐOÀN BÌNH
(GLO)-Sáng 28-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp ông Remon Vos-CEO Tập đoàn CTP (Vương quốc Hà Lan) đến thăm, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón ông Remon Vos-CEO Tập đoàn CTP và các thành viên trong đoàn công tác đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại địa phương.

anh-1.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) tặng quà
﻿cho ông Remon Vos-CEO Tập đoàn CTP (Vương quốc Hà Lan). Ảnh: Phi Long

Tỉnh Gia Lai hiện có 135 xã, phường; diện tích tự nhiên hơn 21.550 km², lớn thứ hai cả nước và có dân số khoảng 3,5 triệu người. Tỉnh có địa hình đa dạng từ núi rừng cao nguyên đến đồng bằng trung du và bờ biển dài 134 km, đi kèm là hệ thống cảng biển, sân bay, quốc lộ và cao tốc liên kết vùng. Đây là nền tảng thuận lợi để hình thành các trung tâm kinh tế tổng hợp, phát triển công nghiệp chế biến sâu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và du lịch biển-văn hóa-sinh thái.

anh-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các thành viên Tập đoàn CTP (Vương quốc Hà Lan) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phi Long

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong chiến lực phát triển, thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, 2 cảng hàng không, các khu công nghiệp; đi đôi với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư hợp tác lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn được đón tiếp các thành viên trong đoàn công tác của Tập đoàn CTP và gia đình thời gian tới ghé thăm, nghỉ dưỡng tại Gia Lai để trải nghiệm các sản phẩm du lịch biển, rừng đặc sắc.

anh-3.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phi Long

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, ông Remon Vos cho biết: Trong chuyến công tác này, các thành viên trong đoàn sẽ tìm hiểu sâu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai để có chiến lược đầu tư dài hạn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Remon Vos cũng trân trọng mời lãnh đạo tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn sắp xếp thời gian đến thăm Hà Lan, tham quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn CTP.

