Quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC trong năm 2025

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 27-8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chống khai thác IUU, chính sách phát triển thủy sản và phát triển kinh tế biển chủ trì cuộc họp với các thành viên để nắm tình hình triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU phục vụ Đoàn Thanh tra của EC.

Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chống khai thác IUU, chính sách phát triển thủy sản và phát triển kinh tế biển; cùng lãnh đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đức Hải
Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 5.827 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ lên hệ thống Vnfishbase. Trong đó, vùng bờ 1.841 tàu, vùng lộng 804 tàu và vùng khơi 3.182 tàu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương và đặc biệt sau đợt kiểm tra lần thứ 4 vào tháng 10-2023 của Ủy ban Châu Âu (EC), tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách trong công tác chống khai thác IUU.

Trong đó, đã quản lý chặt chẽ đối việc khai thác thủy sản; nhất là đối với các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp; xử lý nghiêm đối với các tàu cá mất kiểm soát kết nối hệ thống giám sát hành trình (VMS) và vượt ranh giới cho phép khai thác hải sản.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép vẫn còn xảy ra. Từ tháng 3 đến tháng 5-2024, có 10 tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ; UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt đối với 8 trường hợp với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và ngành chức năng đã khởi tố hình sự 2 tàu cá.

Từ năm 2024 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp xử lý 228 trường hợp vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ: Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang rất quyết tâm để gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC đối với các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam trong năm 2025 này.

Quy trình kiểm tra, kiểm soát của EC rất chặt chẽ nên để chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn nữa trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ hệ trọng của Trung ương chứ không chỉ riêng của tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu. Đối với 31 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên chưa lắp đặt, sang tên giám sát hành trình, đến 15-9 phải tiến hành phân loại, vận động lắp đặt, sang tên theo quy định.

Đối với những tàu trang thiết bị không đảm bảo, cố tình trốn tránh, chây ì, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng kiên quyết thu giữ, niêm phong tại chỗ, hoặc kéo lên bờ, tháo gỡ ngư cụ và có biện pháp xử lý; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Đối với 466 tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản, đến ngày 10-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thống kê chi tiết, tuyên truyền vận động chủ tàu đăng ký hoạt động khai thác thủy sản theo quy định.

Đồng thời, vận động xả bản đối với những tàu cá không đủ điều kiện và tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ; kiên quyết tháo gỡ đối với các trường hợp không chấp hành và giao lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu mở đợt cao điểm chống khai thác IUU với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, để cùng với cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC.

Nâng cao hiệu lực xử phạt để chống khai thác IUU

Nâng cao hiệu lực xử phạt để chống khai thác IUU

(GLO)- Nghị định số 189/2025/NÐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính răn đe đối với hành vi khai thác hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

(GLO)- Từng đội hình, từng bước chân đều được các cán bộ, chiến sĩ luyện tập kỹ lưỡng để sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào 20 giờ ngày 24-8.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Ngay từ chiều, không khí tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu rộn ràng, náo nhiệt. Hàng ngàn người dân đã tập trung về đây, trực sẵn trên các tuyến đường để đón chào màn diễu binh, diễu hành của các cán bộ, chiến sĩ. Chương trình tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20 giờ ngày 23-8.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

null