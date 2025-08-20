Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai hôm nay

Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 20-8: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TORmem (Hoa Kỳ)

Gia Lai hôm nay 20-8: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TORmem (Hoa Kỳ)

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin hôm nay có nội dung sau: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TORmem (Hoa Kỳ); Phát hiện vụ hàng giả có quy mô lớn tại phường An Nhơn Bắc…
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:10

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1

04:08

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TORmem (Hoa Kỳ)

06:44

60 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ trên thế giới tham dự Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị

08:55

Trường Đại học Quang Trung mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI

10:25

Gia Lai thành lập tổ công tác hướng dẫn nghiệp vụ giáo dục và đào tạo tại xã, phường

12:22

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

14:24

Phát hiện vụ hàng giả có quy mô lớn tại phường An Nhơn Bắc

null