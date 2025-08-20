Gia Lai hôm nay 20-8: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TORmem (Hoa Kỳ)

(GLO)- Bản tin hôm nay có nội dung sau: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TORmem (Hoa Kỳ); Phát hiện vụ hàng giả có quy mô lớn tại phường An Nhơn Bắc…