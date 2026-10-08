(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng năm 2026 cho các cơ sở y tế công lập theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh.

Theo quyết định, dự án được triển khai nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế; từng bước khắc phục những hạn chế về trang thiết bị, nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Dự án có quy mô đầu tư mua sắm 119 chủng loại máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng với tổng số 1.068 thiết bị cho 35 cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Đây là dự án nhóm B, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng mua sắm thiết bị y tế cho 35 cơ sở y tế công lập. Ảnh: Như Nguyện

Tổng mức đầu tư dự kiến là 329,78 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chi phí mua sắm thiết bị chiếm hơn 305,5 tỷ đồng; phần còn lại là các khoản chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác và dự phòng.

Theo kế hoạch, năm 2026, ngành Y tế sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Năm 2027 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua sắm, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao và đưa thiết bị vào vận hành.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo quy định; đồng thời tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai các bước tiếp theo. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư và sử dụng đúng mục đích.