Gia Lai đẩy nhanh tiến độ xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

(GLO)- Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai có 1.613 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ bố trí, sắp xếp hoặc xử lý số cơ sở này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Gần 50% số cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý

Theo Sở Tài chính, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm phát sinh nhiều trụ sở, cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng theo công năng cũ. Việc xử lý số tài sản này nhằm tránh lãng phí, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến ngày 11-9, tỉnh đã bố trí, sắp xếp 557 cơ sở, gồm 303 cơ sở làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và 254 cơ sở chuyển đổi công năng phục vụ thiết chế văn hóa, thể thao và mục đích công cộng khác.

Từ ngày 11-9 đến 28-10, có thêm 237 cơ sở hoàn thành việc sắp xếp, xử lý, gồm 153 cơ sở tiếp tục bố trí làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao và công trình công cộng; 64 cơ sở thanh lý tài sản trên đất, giao đất cho UBND cấp xã quản lý; 13 cơ sở cho thuê tài sản công ngắn hạn và 7 cơ sở đấu giá đất ở. Như vậy, toàn tỉnh đã xử lý 794/1.613 cơ sở, đạt 49,2%.

Cơ sở nhà đất tại số 160 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) có giá khởi điểm quyền sử dụng đất hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Lợi

Theo UBND tỉnh, các cơ sở thuộc nhóm giao đất ở chủ yếu có diện tích nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư và đã được quy hoạch sang đất ở. Phương án này góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách để tái đầu tư hạ tầng công cộng thiết yếu phục vụ người dân.

Thực tế tại phường Quy Nhơn, nhiều trụ sở dôi dư ở khu vực trung tâm do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý đã được thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất vào cuối tháng 10-2026. Các khu đất được đấu giá theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở, thời hạn lâu dài.

Cụ thể, cơ sở nhà đất số 49 Phan Bội Châu (trụ sở cũ của Đội Thanh tra xây dựng số 3 thuộc Sở Xây dựng), tại ngã tư Phan Bội Châu - Trần Quý Cáp, rộng hơn 77 m², có tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 7 tỷ đồng, bao gồm quyền sử dụng đất là hơn 6,6 tỷ đồng và giá trị tài sản trên đất 387,173 triệu đồng.

Trên đường Mai Xuân Thưởng, cơ sở nhà đất số 52 (trụ sở cũ của Hội LHPN tỉnh Bình Định) rộng hơn 100 m², có tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 7,3 tỷ đồng, gồm giá trị quyền sử dụng đất ở và giá trị tài sản gắn liền với đất. Trong khi đó, cơ sở nhà đất số 75 (trụ sở cũ của Liên minh HTX tỉnh) rộng 167 m², có tổng giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng, gồm đất ở và giá trị tài sản trên đất.

Cơ sở nhà đất số 160 Trần Hưng Đạo rộng 103 m², từng là trụ sở Liên đoàn Thuyền máy thể thao Việt Nam, có tổng giá khởi điểm cả đất và tài sản trên đất hơn 8,3 tỷ đồng…

Theo Công văn số 12581/UBND-KTTH ngày 12-10-2026 và Phương án số 10/PA-UBND của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng UBND các xã, phường trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ còn lại.

Gỡ vướng từ cơ sở, bảo đảm tiến độ

Theo Sở Tài chính, tiến độ xử lý tại một số địa phương còn chậm do nhiều cơ sở phải hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, tài sản công trước khi khai thác hoặc đấu giá; việc cho thuê, giao đất còn phụ thuộc nhu cầu thị trường. Trong khi đó, chính quyền cấp xã có khối lượng công việc lớn sau sắp xếp, nhân lực hạn chế, phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa kịp thời.

Tại xã Hoài Ân, trong số 36 cơ sở nhà, đất cần xử lý, địa phương đã đưa 12 cơ sở vào sử dụng; 24 cơ sở còn lại đang hoàn thiện thủ tục. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Huỳnh Văn Duy, nhiều cơ sở hình thành qua nhiều thời kỳ nên hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, phải rà soát nguồn gốc, diện tích, ranh giới, hiện trạng. Những cơ sở dự kiến đấu giá còn phải xử lý tài sản trên đất, xác định giá đất. Xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn thống nhất việc hoàn thiện hồ sơ, hạn chế phải xin ý kiến nhiều lần; phân nhóm vướng mắc để triển khai song song những thủ tục có thể thực hiện cùng lúc.

Ở phường Bình Định, trong số 11 cơ sở thuộc diện xử lý, đến đầu tháng 11-2026, địa phương đã cho thuê tài sản công ngắn hạn dưới 5 năm đối với 2 cơ sở. Chủ tịch UBND phường Lê Quốc Cường cho hay: 9 cơ sở còn lại đang được lựa chọn đơn vị đấu giá, tổ chức đấu giá, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-11-2026.

Còn tại xã Ia Krêl, trong số 21 cơ sở thuộc diện xử lý, có 9 cơ sở được giữ lại sử dụng, chủ yếu làm nhà sinh hoạt cộng đồng và điểm trường; 2 cơ sở cho thuê tài sản công ngắn hạn, 10 cơ sở thực hiện đấu giá. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Tư, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý dứt điểm trong năm 2026.

Cơ sở nhà, đất số 49 Phan Bội Châu (phường Quy Nhơn) có vị trí đắc địa ngay ngã tư Phan Bội Châu - Trần Quý Cáp. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Văn Thành cho hay: Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường thực hiện đúng tiến độ xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư. Trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan phải xác định trách nhiệm, chấn chỉnh; vướng mắc khách quan phải chủ động tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương giao tỉnh chủ động quyết định thời hạn hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư. Theo đó, Gia Lai có số lượng cơ sở lớn, phân bố trên địa bàn rộng; nhiều cơ sở nằm ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, nơi dân cư thưa thớt, nhu cầu giao đất, thuê đất và thuê tài sản công hạn chế. Vì vậy, nếu tiếp tục áp dụng thời hạn chung, Sở Tài chính đề xuất phân kỳ thực hiện theo từng năm, xác định tỷ lệ cơ sở cần hoàn thành theo lộ trình do địa phương đề xuất.