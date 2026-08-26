Phường Diên Hồng công bố quyết định thành lập 4 trường học sau sáp nhập

(GLO)- Chiều 25-8, UBND phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục và bổ nhiệm viên chức quản lý các trường học trên địa bàn phường sau sắp xếp, sáp nhập.

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Tại hội nghị, UBND phường Diên Hồng đã công bố quyết định thành lập các cơ sở giáo dục mới trên cơ sở sáp nhập các trường học theo đề án đã được phê duyệt.

Thường trực Đảng ủy trao Quyết định thành lập trường. Ảnh: Đỗ Hằng

Cụ thể, Trường Mầm non Sao Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Sao Mai, Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên và Trường Mầm non Hoa Cúc.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh và cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh.

Trường THCS Trưng Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh. Các trường mới chính thức hoạt động từ ngày 20-8-2026.

UBND phường cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc UBND phường giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường sau sắp xếp.

Việc sáp nhập các trường họcnhằm tạo sự ổn định về tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì liên tục, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học mới.