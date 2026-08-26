Xã Bình Phú công bố các quyết định thành lập trường và bổ nhiệm viên chức quản lý

(GLO)- Chiều 25-8, UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập trường, bổ nhiệm viên chức quản lý trường học; tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Theo các quyết định được công bố, sau sắp xếp, xã Bình Phú có 4 trường, gồm: Trường THCS Mai Xuân Thưởng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tây Sơn, Trường Tiểu học Bình Phú và Trường Mầm non Bình Phú.

UBND xã Bình Phú công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, Trường THCS Mai Xuân Thưởng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Tây Phú và Trường THCS Mai Xuân Thưởng. Trường Tiểu học Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tây Phú, Trường Tiểu học Bình Tường và Trường Tiểu học Vĩnh An. Trường Mầm non Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tây Phú, Trường Mầm non Bình Tường và Trường Mầm non Vĩnh An.

7 viên chức được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng tại các trường. Ảnh: ĐVCC

Cùng với công bố các quyết định thành lập trường, UBND xã Bình Phú công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, cụ thể: ông Cao Trọng Pháo - Hiệu trưởng Trường THCS Mai Xuân Thưởng; ông Lê Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Phú; bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Phú.

Ngoài ra, 7 viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp; 5 giáo viên thôi giữ chức vụ quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ và phương án tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thứ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Phú đề nghị các trường khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp, kiện toàn.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính và tài sản công, bảo đảm hoạt động của các trường sau sắp xếp ổn định, hiệu quả.

Dịp này, UBND xã Bình Phú tổ chức tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Có 2 tập thể gồm Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tây Sơn, Trường Tiểu học Bình Tường và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.