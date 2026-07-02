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Phường An Phú công bố quyết định thành lập 14 tổ dân phố, làng sau sáp nhập

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(GLO)- Chiều 1-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các tổ dân phố, làng sau sáp nhập.

Tại buổi lễ, HĐND phường công bố Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố, làng trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp, phường An Phú giảm từ 28 tổ dân phố, làng xuống còn 14 đơn vị, gồm 7 tổ dân phố và 7 làng, giảm 50% số đơn vị.

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Bí thư Đảng ủy phường An Phú Lưu Trung Nghĩa trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Trong đó, 12 tổ dân phố, làng được sắp xếp, tổ chức lại gồm: Tổ dân phố Chư Ă, Tổ dân phố Âu Cơ, Tổ dân phố Thắng Lợi, Tổ dân phố Phú Thọ, Tổ dân phố Nguyên Lợi, Tổ dân phố An Mỹ; Làng Do-Guăh, Làng Mơ Nú, Làng Bông Phun, Làng Wâu-Kơ Tu, Làng Chuêt và Làng Nhă Prông. Việc đặt tên các đơn vị mới được thực hiện trên cơ sở kế thừa các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và phù hợp với đặc điểm địa bàn. Bên cạnh đó, Làng Thung Dôr được giữ nguyên do có yếu tố đặc thù; Tổ dân phố 3 khôngsáp nhập, được đổi tên thành Tổ dân phố Đoàn Kết.

Đảng ủy phường công bố các quyết định kết thúc hoạt động các chi bộ cũ; thành lập, đổi tên 14 chi bộ tổ dân phố, làng và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sáp nhập. UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường công bố, trao các quyết định chỉ định tổ trưởng, thôn trưởng và Trưởng ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, làng sau sáp nhập.

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Lãnh đạo phường An Phú đã trao quà tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, thôn trưởng và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôi tham gia công tác sau sắp xếp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú đề nghị các chi bộ, tổ dân phố, làng cùng đội ngũ cán bộ được chỉ định khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng bắt tay vào công việc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, lãnh đạo phường An Phú đã trao quà tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, thôn trưởng và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôi tham gia công tác sau sắp xếp, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của địa phương.

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