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Gia Lai: Chung tay góp sức thực hiện thắng lợi Đề án 06

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(GLO)- Từ những chiếc SIM điện thoại đến các thiết bị phục vụ chuyển đổi số và kinh phí hỗ trợ người dân, sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho lực lượng Công an cơ sở.

Thời gian qua, trong quá trình triển khai cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an cơ sở gặp không ít khó khăn. Bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06.

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Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 9 công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổng cộng 2.200 sim điện thoại trị giá 110 triệu đồng để phục vụ đề án 06.

Tại xã Vĩnh Sơn, một địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Trong đó, nhiều người chưa có SIM điện thoại, khiến lực lượng Công an không thể hoàn tất thủ tục cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo quy định. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn trong đợt cao điểm 40 ngày đêm thực hiện cấp căn cước và định danh điện tử do Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát động.

Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy điểm nghẽn lớn nhất là SIM điện thoại dành cho người dân. Đặc biệt tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người dân còn gặp khó khăn về kinh tế. Vì vậy, chúng tôi đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh và đề nghị các đơn vị liên quan chung tay hỗ trợ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm 40 ngày đêm”.

Ngay sau khi Ban Thanh niên Công an tỉnh đề nghị phối hợp, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã vận động hội viên đóng góp 110 triệu đồng, hỗ trợ 2.200 SIM điện thoại cho Công an 9 xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 3 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số là Đắc Song, Chơ Long và Phú Thiện được hỗ trợ nhiều nhất, mỗi xã 350 SIM. Việc trao tặng SIM được triển khai đồng loạt trong ngày 24-8.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Nhận được lời mời của Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai hưởng ứng chủ trương 40 ngày đêm của Công an tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ nhận thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực, có sức lan tỏa đối với bà con. Vì vậy, Hội đã đồng ý tham gia và đồng hành cùng chương trình”.

Trước đó, sáng 22-8, Công an phường An Nhơn Đông cũng tiếp nhận các thiết bị phục vụ chuyển đổi số do Công ty TNHH XD SX TM DV Phú Thành Chung và Công ty TNHH Xây dựng Hưng Thạnh trao tặng, tổng trị giá 30 triệu đồng. Phần hỗ trợ chủ yếu gồm SIM điện thoại và kinh phí đưa đón người già yếu, bệnh tật đến địa điểm làm thủ tục cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

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﻿Ngày càng nhiều doanh nghiệp ủng hộ, chung tay góp sức giúp Công an cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Đề án 06.

Triển khai đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước và định danh điện tử, từ ngày 5-8 đến ngày 15-9, Công an toàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Sự hỗ trợ hơn 2.000 SIM điện thoại của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thiếu tá Hồ Đức Oanh, Trưởng Công an xã Vĩnh Sơn, cho biết: “Sự hỗ trợ SIM điện thoại là hết sức thiết thực, giúp bà con thuận lợi hơn trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã, đồng thời giúp chúng tôi sớm hoàn thành các nhiệm vụ của đợt cao điểm thực hiện Đề án 06”.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân, mà còn góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện Đề án 06, phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

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