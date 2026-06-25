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FPT và Microsoft mở rộng hợp tác thúc đẩy ứng dụng AI tại châu Á

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ANH TÚC ANH TÚC (theo baotintuc, VnExpress)

(GLO)- FPT và Microsoft vừa công bố mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược tại thị trường châu Á, tập trung vào các quốc gia ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Theo thông tin từ hai bên, sự hợp tác mới sẽ kết hợp các nền tảng AI tiên tiến của Microsoft với năng lực tư vấn, triển khai công nghệ quy mô lớn của FPT. Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp tăng tốc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và tạo ra giá trị thực tiễn từ công nghệ.

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Chủ tịch Microsoft ASEAN Mayank Wadhwa (trái) và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại sự kiện. Ảnh: Vân Anh

FPT và Microsoft đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 1996 và cùng triển khai nhiều dự án công nghệ quan trọng trên phạm vi toàn cầu. Trong những năm gần đây, FPT đã đầu tư mạnh vào năng lực AI, xây dựng đội ngũ chuyên gia và hệ sinh thái giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ của Microsoft nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi AI ngày càng tăng của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn hợp tác mới, FPT sẽ đảm nhận vai trò doanh nghiệp tiên phong về AI (AI Frontier Company), phối hợp với Microsoft đưa các tác nhân AI (Agentic AI) vào quy trình vận hành cốt lõi của doanh nghiệp.

Đồng thời, FPT cũng sẽ được ưu tiên tiếp cận các công nghệ AI thế hệ mới để thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên AI tạo sinh và các hệ thống tác nhân thông minh.

Hai bên dự kiến xây dựng các lộ trình ứng dụng AI, thử nghiệm những công nghệ mới nổi, phát triển các kiến trúc tham chiếu và mô hình AI tiêu biểu có khả năng triển khai trên quy mô lớn. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách từ giai đoạn thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh.

Theo ông Mayank Wadhwa, Chủ tịch Microsoft ASEAN, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình ứng dụng AI khi nhiều tổ chức đã sẵn sàng mở rộng quy mô triển khai thay vì chỉ dừng ở các dự án thử nghiệm. Trong khi đó, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở khả năng chuyển đổi AI thành giá trị kinh doanh cụ thể. Sự hợp tác giữa hai tập đoàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình này, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng của AI trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị.

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