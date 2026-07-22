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Chiến sĩ Quân đoàn 34 không qua khỏi khi dũng cảm cứu 2 người bị điện giật

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Quân đoàn 34 vừa có báo cáo gửi Bộ Tổng Tham mưu và Cục Tác chiến về hành động dũng cảm cứu người của hạ sĩ Kpă Thiệp (SN 2006) - chiến sĩ Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) trong khi cứu 2 người dân bị điện giật tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, hạ sĩ Kpă Thiệp (quê xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến 30-7. Trưa 20-7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, đồng chí cùng vợ phát hiện 2 người dân bị điện giật bất tỉnh.

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Hạ sĩ Kpă Thiệp.

Không quản hiểm nguy, Kpă Thiệp lập tức lao vào kéo các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi cứu được 2 người dân, cả 3 đều bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chư Sê cấp cứu. 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe, riêng hạ sĩ Kpă Thiệp không qua khỏi.

Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật, toàn thân không có dấu vết thương tích bởi tác động của ngoại lực.

Quân đoàn 34 đánh giá, hành động của hạ sĩ Kpă Thiệp là biểu tượng sáng ngời về tinh thần dũng cảm, luôn sẵn sàng bảo vệ tính mạng nhân dân, là tấm gương cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

Ngay sau vụ việc, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân Kpă Thiệp.

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Đại diện gia đình nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Chư Sê tặng cho hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Chư Sê đã tặng giấy khen cho hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người; đồng thời, UBND xã Ia Ko đang đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng bằng khen.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn 34 đã phúng điếu cũng như quyên góp, ủng hộ gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát.

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